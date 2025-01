WhatsApp si prepara a cambiare ulteriormente l’esperienza dei suoi utenti. Nel dettaglio, sta per arrivare una novità interessante. Quest’ultima promette di cambiare il modo in cui si interagisce con la piattaforma. Si tratta dei chatbot con personalità uniche. Tale innovazione, attualmente in fase di test nella versione beta per Android (2.25.1.24), punta a rendere le conversazioni più dinamiche e coinvolgenti. Offrendo agli utenti l’opportunità di dialogare con bot tematici e specializzati.

WhatsApp: le novità AI in arrivo

I nuovi chatbot saranno progettati per offrire esperienze di conversazione personalizzate. Ciò spaziando da personaggi ispirati ad anime e serie TV a esperti di consigli pratici e specialisti di cultura pop. Tale varietà permetterà agli utenti di scegliere tra bot creati direttamente da WhatsApp e quelli sviluppati da terze parti. Arricchendo così le interazioni con contenuti sia divertenti che informativi. Lo scopo è di trasformare WhatsApp in uno spazio non solo di comunicazione, ma anche di intrattenimento e apprendimento.

Per integrare tale nuova funzione, WhatsApp apporterà modifiche alla sua interfaccia. La sezione Community sarà rimossa dalla barra di navigazione inferiore per fare spazio a una nuova scheda dedicata ai bot. Gli strumenti di creazione delle community verranno integrati nella scheda Chat. Semplificando l’accesso e migliorando l’usabilità complessiva dell’app. Tali modifiche fanno parte di un piano più ampio che prevede anche miglioramenti nella creazione di gruppi, anteprime dei link più intuitive e sondaggi più interattivi.

Al momento, i chatbot non sono ancora disponibili al grande pubblico, le indiscrezioni, però, suggeriscono che lo sviluppo sia già in uno stato avanzato. Tali aggiunte su WhatsApp potrebbero segnare l’inizio di una nuova era per le app di messaggistica. Qui la comunicazione tradizionale si fonde con l’intelligenza artificiale per offrire esperienze più ricche e personalizzate. Resta solo da vedere come gli utenti accoglieranno tale novità e quali sorprese ci riserverà il futuro della piattaforma.