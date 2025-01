Google Lens, l’applicazione di Google che utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere oggetti e fornire informazioni, introduce un nuovo sistema di suggerimenti di ricerca per migliorare l’esperienza utente. Questa novità, disponibile con l’ultimo aggiornamento, punta a rendere le ricerche visive più precise e contestuali.

Come funzionano i nuovi suggerimenti di Google Lens

La nuova funzione analizza le immagini scansionate con Google Lens e propone automaticamente suggerimenti di ricerca personalizzati, basandosi su contesti visivi e parole chiave correlate. Ad esempio:

Scansionando un oggetto di arredamento, Lens potrebbe proporre link per acquistarlo o idee di design simili;

Fotografando un monumento, si otterranno informazioni storiche e itinerari nelle vicinanze;

Analizzando un documento o un libro, si possono ricevere riferimenti a contenuti correlati o recensioni;

I suggerimenti appaiono in un pannello interattivo, rendendo più semplice l’esplorazione e l’approfondimento.

Con questa novità, Google Lens non si limita più a fornire informazioni immediate sull’oggetto scansionato, ma aiuta gli utenti a esplorare argomenti correlati, trasformando ogni ricerca visiva in un’esperienza più completa. Questo aggiornamento è particolarmente utile per chi utilizza Lens per shopping, viaggi o studi. I suggerimenti di ricerca si integrano perfettamente con altri servizi Google, come Google Shopping, Maps e Search. Ad esempio, scansionando un prodotto, gli utenti possono accedere rapidamente a recensioni su Google Shopping, vedere negozi nelle vicinanze tramite Maps o approfondire le caratteristiche del prodotto tramite la Ricerca Google.

Questa sinergia tra le app migliora la coerenza e l’efficacia dell’ecosistema della compagnia di Mountain View, offrendo un’esperienza più fluida e connessa.

L’aggiornamento è già in fase di rollout globale e sarà disponibile su dispositivi Android e iOS entro fine gennaio 2025. Per accedere alla nuova funzione, gli utenti devono semplicemente aggiornare l’app Google Lens all’ultima versione tramite il Play Store o l’App Store. L’azienda punta a espandere ulteriormente le capacità dell’app in questione, promettendo ulteriori aggiornamenti nel corso dell’anno. Cosa aspettarci, dunque, nel corso del prossimo futuro?