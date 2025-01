Google ha apportato significativi miglioramenti alla sua rete “Trova il mio dispositivo“, rendendola più affidabile ed efficace nel rintracciare smartphone, smartwatch e altri gadget smarriti. La funzione aggiornata, simile alla rete “Dov’è” di Apple, sfrutta un vasto ecosistema di dispositivi connessi per localizzare gli oggetti anche quando sono offline.

Come funziona la rete “Trova il mio dispositivo”

La rete utilizza dispositivi Android per creare una rete anonima e crittografata che aiuta a localizzare i device smarriti. Anche se un dispositivo non è connesso a Internet, può inviare segnali Bluetooth rilevati da altri dispositivi vicini che fanno parte della rete.

L’aggiornamento introduce un algoritmo migliorato per ridurre i tempi di localizzazione, sfruttando al meglio la potenza di calcolo e la connettività degli smartphone Android. Questa ottimizzazione promette una maggiore precisione, anche in ambienti con molti dispositivi connessi.

Oltre a migliorare l’efficienza, Google ha implementato nuove funzionalità di sicurezza per proteggere la privacy degli utenti. I dati scambiati tra i dispositivi sono completamente crittografati end-to-end, garantendo che solo il proprietario del dispositivo smarrito possa accedere alla posizione.

Inoltre, il sistema è progettato per evitare qualsiasi abuso. Ad esempio, gli utenti possono gestire manualmente la partecipazione alla rete “Trova il mio dispositivo” attraverso le impostazioni di Android, disattivando la funzione se preferiscono non condividerla. La rete aggiornata sarà disponibile su tutti i dispositivi Android compatibili con Google Play Services, inclusi smartphone, tablet, smartwatch e dispositivi audio come gli auricolari Pixel Buds. La distribuzione dell’aggiornamento è già iniziata e raggiungerà tutti gli utenti entro le prossime settimane.

Questa funzionalità è particolarmente utile per chi possiede dispositivi connessi a un unico account Google, permettendo di localizzare ogni gadget in pochi secondi tramite l’app “Trova il mio dispositivo” o il sito web dedicato.

Con questo aggiornamento, il colosso di Mountain View rafforza la sua posizione nel mercato delle soluzioni di localizzazione, sfidando direttamente Apple e altri concorrenti. La combinazione di precisione, velocità e sicurezza potrebbe renderla la scelta preferita per gli utenti Android.