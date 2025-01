Il CES 2025 ha permesso a NVIDIA di mostrare al mondo le potenzialità della tecnologia DLSS 4 e svelare l’arrivo della nuova famiglia di schede video GeForce RTX 50 Series. Il settore gaming si prepara a subire un cambiamento epocale grazie a queste novità e il team di Digital Foundry ha voluto testare con mano le potenzialità delle nuove soluzioni.

I colleghi hanno potuto testare una versione di prova della GeForce RTX 5080 che hanno utilizzato per provare la resa visiva su Cyberpunk 2077. Nonostante si tratti di una GPU in fase di sviluppo e con driver non ottimizzati, il risultato è stato comunque molto interessante.

Il titolo realizzato da CD Projekt RED ha raggiunto i 120 FPS al secondo in risoluzione 4K e con path tracing attivo. La prova è stata effettuata attivando la feature Multi Frame Generation e abilitando la generazione di un frame aggiuntivo per ogni frame renderizzato.

In questo modo, è stato possibile pareggiare quanto visto sulle GeForce RTX 40 Series ed ottenere un confronto diretto tra le due GPU. A parità di condizioni, la scheda video di nuova generazione è in grado di migliorare le performance del 535%.

Abilitando il Multi Frame Generation per generare due frame aggiuntivi, l’incremento medio si attesa sul 725%. Infine, nella configurazione massima in grado di generare tre frame aggiuntivi, il team di Digital Foundry ha riscontrato un incremento di prestazioni del 935%.

Oltre ai vantaggi puramente numerici di un elevato numero di FPS, Digital Foundry sottolinea che, anche grazie a questa soluzione, la stabilità del frame rate è nettamente migliorata. Tuttavia, è da segnalare che il beneficio di avere un numero di FPS notevolmente maggiore rispetto allo standard deve fare i conti con un leggerissimo ritardo che si attesta nell’ordine dei 57 millisecondi.

Gli utenti dovranno impegnarsi a trovare il settaggio che preferiscono in quanto l’analisi ha rilevato che all’aumentare dei frame generati, aumenta anche la latenza. I 57 millisecondi si hanno con il Multi Frame Generation attivo al suo massimo, mentre nella configurazione minime la latenza è di circa 50 millisecondi.