Il CES 2025 continua a stupire soprattutto nell’ambito gaming. L’annuncio di NVIDIA sul debutto delle tecnologie DLSS4 ha galvanizzato l’intero settore, mostrando le potenzialità del Multi Frame Generation per aumentare a dismisura gli FPS dei titoli supportati.

L’azienda americana ha deciso di svelare ulteriori dettagli in merito alla nuova tecnologia e alle GPU RTX 5090. Il nuovo trailer di Black Myth: Wukong che gira sulla scheda video di ultima generazione con l’intera suite DLSS 4 attiva lascia senza fiato.

Come mostrato nel video, il titolo raggiunge i 270 FPS con gli effetti ray tracing attivi. Si tratta di un risultato incredibile considerando che Black Myth: Wukong è uno dei giochi che richiedono tantissime risorse per girare al massimo della qualità visiva.

NVIDIA ha mostrato le potenzialità esagerate del DLSS 4 con Black Myth: Wukong, un titolo particolarmente esigente in termini di grafica

NVIDIA ha confermato che l’aggiornamento che introdurrà il DLSS 4 per l’action RPG di Game Science verrà rilasciato nel corso delle prossime settimane, ma il produttore non si è sbilanciato nell’indicare una tempistica certa.

Possiamo immaginare che il tutto sia legato alla disponibilità delle nuove GPU RTX 50 Series il cui debutto è previsto a partire dal 30 gennaio. In questo modo, i giocatori potranno contare su un titolo AAA di altissimo livello per sfruttare al meglio la nuova scheda video.

Resta da chiarire un punto cruciale. Durante il CES 2025, NVIDIA ha posto particolare attenzione sulle tecnologie DLSS 4 e Multi Frame Generation. Queste tecnologie permettono di raggiungere valori elevatissimi di FPS e gestire titoli pesanti senza gravare troppo sulle GPU e sul consumo di risorse.

Tuttavia, non è chiara la qualità video offerta dalle GPU senza le rivoluzionarie tecnologie messe a punto dal produttore. I consumatori si chiedono in che modo girerebbero i giochi senza upscaling e generazione di frame tramite l’Intelligenza Artificiale. Probabilmente, l’unico modo per scoprirlo è attendere il debutto delle nuove GPU NVIDIA RTX 5090, 5080, 5070 Ti e 5070 per testarle con mano.