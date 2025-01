Dopo un iniziale avvistamento datato luglio del 2023, la tastiera Gboard di Google per Android ha nuovamente introdotto in versione beta una funzionalità decisamente utile, il tasto “Undo”, che permette di migliorare sensibilmente l’esperienza di digitazione offrendo un modo rapido e intuitivo per correggere gli errori o ripristinare modifiche recenti.

Ecco ciò che sappiamo a riguardo

Ad ogni modo, la nuova funzione è utilizzabile tramite un apposto tasto che può essere trascinato nella barra dei suggerimenti per un accesso più immediato. Una volta selezionato, il tasto consente di ripristinare l’ultima modifica apportata, procedendo una lettera alla volta, a meno che non sia stato eliminato un intero gruppo di parole o una frase.

In aggiunta, nello specifico, il nuovo pulsante “Annulla” consente di tornare indietro nella digitazione con un semplice tap, eliminando l’ultima parola o lettera digitata. Una soluzione pratica e intuitiva per chi utilizza frequentemente la tastiera virtuale.

Ad ogni modo, oltre a questo tasto principale, anche nella barra superiore della tastiera vengono visualizzati i tasti “Annulla” e “Ripeti”, corredati da apposite icone, che permettono di annullare o ripetere rapidamente un’azione, semplificando ulteriormente il controllo sulla digitazione.

Test preliminari hanno evidenziato che la funzione mantiene memoria delle modifiche effettuate anche dopo aver chiuso e riaperto la tastiera. La cronologia, tuttavia, si azzera nel momento in cui si esce dall’applicazione in uso. Quando non è possibile eseguire determinate azioni, i pulsanti “Annulla” e “Ripeti” rimangono visibili, ma risultano disattivati.

La funzione è attualmente disponibile nella versione 14.9.06.x di Gboard, riservata ai beta tester. Al momento, il rilascio è limitato a un numero ristretto di dispositivi Android e non è stata comunicata una data ufficiale per la distribuzione su larga scala. Probabile, tuttavia, che la funzione venga implementata gradualmente nelle prossime settimane, rendendola presto accessibile a un pubblico più ampio.

Insomma, delle novità davvero interessanti, impattanti e molto futuribili per quanto riguarda il tassello della tastiera Gboard. Un passo avanti significativo assolutamente importante.