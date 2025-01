Il settore del gaming è destinato a cambiare per sempre grazie all’ultima novità presentata da NVIDIA. Il colosso americano ha lanciato la tecnologia DLSS 4 che al proprio interno integra una serie di soluzioni in grado di migliorare le performance delle proprie GPU e la qualità della resa visiva.

Il funzionamento della tecnologia è semplice nella teoria ma non nella pratica. Attraverso l’uso sapiente dell’Intelligenza Artificiale, NVIDIA è riuscita a migliorare la gestione dei frame, arrivando a generarne tre aggiuntivi con il sistema Multi Frame Generation.

Questo permette di aumentare gli FPS e la qualità visiva, gravando meno sulle risorse hardware delle GPU. Inizialmente compatibile con le schede video GeForce RTX 50 Series, la tecnologia DLSS 4 è già supportata da una vasta gamma di titoli.

NVIDIA ha confermato i primi 75 titoli che supporteranno le tecnologie DLSS 4 appena presentate e pensate per migliorare la qualità grafica dei giochi

NVIDIA ha confermato che al momento ci sono 75 tra giochi e app che supportano la tecnologia DLSS Multi Frame Generation di DLSS 4 e molti altri arriveranno nel corso delle prossime settimane. Infatti, i titoli e le app che integrano le soluzioni NVIDIA DLSS sono oltre 700.

Tra i principali titoli che sfrutteranno appieno il DLSS 4 troviamo giochi del calibro di:

Alan Wake 2,

Cyberpunk 2077,

Diablo IV,

Dragon Age: The Veilguard,

God of War Ragnarök,

Indiana Jones and the Great Circle,

NARAKA: BLADEPOINT,

PAYDAY 3,

SILENT HILL 2,

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Star Wars Outlaws,

Star Wars Jedi: Survivor.

La lista non si esaurisce certo qui ed è consultabile per intero sul sito ufficiale di NVIDIA. Inoltre, l’azienda americana conferma che Black State, DOOM: The Dark Ages e Dune: Awakening saranno completamente compatibili con la nuova tecnologia non appena saranno presentati. Infine, tra i titoli più attesi dal pubblico spicca anche The Witcher IV che supporterà appieno le novità tecniche ma il debutto del gioco di CD Projekt RED è ancora lontano.