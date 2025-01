Lo scorso anno, Xiaomi ha presentato al mondo uno smartphone pieghevole con form factor a conchiglia. Il device, denominato Mix Flip, rappresenta il primo device del produttore cinese a vantare questa tipologia di soluzione.

A distanza di alcuni mesi, iniziano ad emergere nuove indiscrezioni riguardo il possibile successore. Il nuovo device pieghevole di Xiaomi potrebbe chiamarsi Mix Flip 2 e un report dei colleghi di XiaomiTime permette di scoprirne qualche dettagli in anteprima.

In particolare, il report svela la dotazione fotografica del foldable che non sembra sorprendente come ci si poteva aspettare. Infatti, Xiaomi Mix Flip 2 utilizzerà come sensore principale l’ottica OV8000 da 50 MP mentre come fotocamera frontale verrà montata la OV32B40 da 32 MP.

Xiaomi potrebbe dotare il Mix Flip 2 di un comparto fotografico fin troppo simile a quello della scorsa generazione

Si tratta dello stesso hardware già presente sul Mix Flip, scelta che lascia intendere come Xiaomi non voglia cambiare queste caratteristiche tecniche. Inoltre, le indiscrezioni emerse hanno permesso di fare luce anche sulla seconda ottica posteriore.

Xiaomi sembra intenzionata a sostituire il teleobiettivo da 50 MP presente sul modello precedente. L’ottica lascerà spazio per un sensore ultra grandangolare Samsung S5KJN5 da 50 MP. Il motivo di tale scelta non è chiaro anzi, secondo gli analisti rappresenta un passo indietro in termini di prestazioni fotografiche. Le lenti ultra grandangolari, infatti, sono utili negli scatti panoramici mentre un teleobiettivo ha diverse applicazioni che lo rendono certamente più versatile.

Stando alle ulteriori informazioni emerse, sembrerebbe che il Mix Flip 2 potrà vantare la certificazione IPX8 e supportare la ricarica wireless. In questo caso, il passo avanti rispetto alla precedente generazione è evidente, per la gioia degli utenti.

La batteria potrebbe avere una capacità compresa tra 5.600 mAh e 5.700 mAh, con un netto incremento rispetto ai 4.780 mAh dello scorso modello. Purtroppo, Xiaomi non ha ancora fornito dettagli ufficiali in merito, quindi non resta che attendere ulteriori informazioni che non tarderanno ad arrivare.