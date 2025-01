Un iPad che gestisce tutto dopo la morta: l'assurda trovata al CES 2025

Tra le innovazioni del CES 2025 che si sta tenendo a Las Vegas in questi giorni, si è fatto notare un prodotto decisamente fuori dagli schemi: In Case of Death, un bundle da 1.500 dollari che include un iPad Pro, dispositivo top di gamma di Apple, pensato per proteggere la privacy digitale… dopo la morte. L’idea, sviluppata da Zugu, mescola tecnologia, sicurezza e un pizzico di dark humor. In basso ci sono tutte le informazioni in merito alla questione.

Come funziona In Case of Death su iPad

Il pacchetto in questione è veramente variegato e comprende tutto l’occorrente. Ecco la lista:

Un iPad Pro 11 pollici ;

; Un anello smart che monitora parametri vitali;

che monitora parametri vitali; Una custodia smart ;

; Un’app dedicata per la gestione del sistema.

L’anello analizza battito cardiaco, temperatura corporea e ossigenazione del sangue. Se rileva l’assenza di segni vitali, invia un segnale all’app per attivare le protezioni post-mortem scelte dall’utente.

Cosa accade dopo la tua scomparsa

Ecco alcune delle funzioni bizzarre che si possono attivare dall’iPad una volta rilevati i segnali di morte:

Destroy My Browser : cancella cronologia e dati di navigazione per tutelare la privacy;

: cancella cronologia e dati di navigazione per tutelare la privacy; Nuke My iPad : reset totale del dispositivo con cancellazione di tutti i dati;

: reset totale del dispositivo con cancellazione di tutti i dati; Rickroll My Loved Ones : invia ai contatti il celebre video Never Gonna Give You Up di Rick Astley a ripetizione;

: invia ai contatti il celebre video Never Gonna Give You Up di a ripetizione; Tweet My Followers: pubblica un messaggio d’addio come “Offline per sempre. Non dimenticate di mettere like al mio necrologio. #RIPme”.

Scherzo o innovazione?

Sebbene l’idea possa sembrare una trovata ironica, il concetto di protezione dell’eredità digitale sta diventando un tema sempre più discusso. Resta però il dubbio: utile strumento di sicurezza o trovata pubblicitaria? Nel frattempo tutto sembra essere più che reale e molti utenti hanno già espresso il loro parere positivo. Vedremo in futuro che piega prenderà la situazione, tra risate e un pizzico di ironia.