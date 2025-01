Passo importante: Garmin presenta Instinct 3, uno smartwatch che si riconferma incline all’esplorazione di chi coltiva passione per le attività en plain air con l’enorme novità del display AMOLED che si affianca ai modelli con display MIP e ricarica solare.

Instinct 3, andando nello specifico, possiede una cassa in polimeri fibrorinforzati e una lunetta in metallo, elementi che secondo l’azienda garantiscono solidità e resistenza. Il know how di Garmin nello studio di soluzioni per la gestione del consumo energetico si estende anche alla nuova linea di “outdoor watch” Instinct 3, consentendo un utilizzo continuo fino a 24 giorni per la versione con display AMOLED e un’autonomia ancor più estesa nelle versioni con display MIP grazie alla ricarica solare. Garmin parla di autonomia “senza limiti” indossando lo smartwatch tutto il giorno almeno per 3 ore all’aperto in condizioni di 50.000 nit.

Sono due, dunque, le versioni di Garmin Instinct 3: display AMOLED o display MIP con ricarica solare, a loro volta disponibili in versioni con cassa da 45 o 50 mm.

La resistenza è uno dei pilastri della nuova linea Garmin Instinct 3, a partire dalla lunetta che è rinforzata in metallo e assicurata con viti a vista. A seconda delle preferenze e della “vita” che si immagina per Instinct 3, si può optare per un display AMOLED o un display MIP monocromatico con funzione di ricarica solare Power Glass di Garmin.

Garmin ha applicato a Instinct 3 ciò che ha sviluppato negli anni in fatto di gestione dell’autonomia e ricarica solare. La lente Power Glass integrata su Instinct 3 Solar è in grado di immagazzinare energia grazie alla luce ambientale ed estendere così la durata della batteria.

Ad ogni modo, la serie Instinct 3 è provvista di sensori e applicazioni interne per il monitoraggio continuo dei parametri fisici, perfetti per chi desidera avere sempre a disposizione un feedback sul proprio stato di forma.

Garmin Instinct 3, associato al proprio smartphone, amplia le sue potenzialità smart con la possibilità di visualizzare sul display messaggi, notifiche, chiamate in entrata lasciando il cellulare in tasca. La qualità della vita, spiega Garmin, pass anche dalla rapidità con cui effettuiamo le attività quotidiane più comuni.

La novità, infine, non supporta solamente decine di applicazioni per gli sport all’aria aperta ma anche profili indoor.

Garmin Instinct 3 sarà disponibile all’acquisto a partire dal 10 gennaio.

I prezzi di listino per l’Italia:

Garmin Instinct 3 con display MIP e tecnologia Solar cassa da 45 mm: 399,99 euro cassa da 50 mm: 449,99 euro

Garmin Instinct 3 con display AMOLED cassa da 45 mm: 449,99 euro cassa da 50 mm: 499,99 euro



display : 50 mm AMOLED: touch da 1,3 pollici, risoluzione 416 x 416 pixel, vetro chimicamente rinforzato, possibilità di always on 45 mm: AMOLED: touch da 1,2 pollici, risoluzione 390 x 390 pixel, vetro chimicamente rinforzato, possibilità di always on Solar: MIP da 1,1 pollici, risoluzione 176 x 176 pixel

: resistente alle immersioni fino a 10 atmosfere (100 metri)

alle immersioni fino a 10 atmosfere (100 metri) monitora : frequenza cardiaca (con notifica in caso di anomalie), frequenza respiratoria, saturazione ossigeno nel sangue, stress, sonno (avanzato) e sonnellini, salute femminile

: frequenza cardiaca (con notifica in caso di anomalie), frequenza respiratoria, saturazione ossigeno nel sangue, stress, sonno (avanzato) e sonnellini, salute femminile connettività : Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Glonass, Galileo, SatIQ, NFC per Garmin Pay

: Bluetooth, Wi-Fi, GPS, Glonass, Galileo, SatIQ, NFC per Garmin Pay sensori : accelerometro, luce ambientale, bussola, termometro (con sensore temperatura)

: accelerometro, luce ambientale, bussola, termometro (con sensore temperatura) rilevazione incidenti durante alcune attività

durante alcune attività cinturini : in silicone a sgancio rapido da 22 o 26 mm (a seconda della dimensione della cassa)

: in silicone a sgancio rapido da 22 o 26 mm (a seconda della dimensione della cassa) dimensioni cassa e peso : cassa 50: 50 x 50 x 14,4 mm, 58/59 grammi cassa 45: 45 x 45 x 14,9 mm, 52/53 grammi

: autonomia : AMOLED 50 mm: modalità smartwatch: fino a 24 giorni (9 giorni con always on attivo) modalità smartwatch risparmio energetico: fino a 30 giorni modalità GNSS solo GPS: fino a 40 ore modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 32 ore massima in modalità GPS: fino a 86 ore modalità GPS Expedition: fino a 20 giorni AMOLED 45 mm: modalità smartwatch: fino a 18 giorni (7 giorni con always on attivo) modalità smartwatch risparmio energetico: fino a 24 giorni modalità GNSS solo GPS: fino a 32 ore modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 25 ore massima in modalità GPS: fino a 68 ore modalità GPS Expedition: fino a 16 giorni Solar 50 mm (con ricarica solare, potenzialmente senza limiti temporali): modalità smartwatch: fino a 40 giorni modalità smartwatch risparmio energetico: fino a 100 giorni modalità GNSS solo GPS: fino a 60 ore modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 40 ore massima in modalità GPS: fino a 150 ore modalità GPS Expedition: fino a 60 giorni Solar 45 mm (con ricarica solare, potenzialmente senza limiti temporali): modalità smartwatch: fino a 28 giorni modalità smartwatch risparmio energetico: fino a 65 giorni modalità GNSS solo GPS: fino a 40 ore modalità GNSS tutti i sistemi: fino a 28 ore massima in modalità GPS: fino a 100 ore modalità GPS Expedition: fino a 36 giorni.

:

Insomma, delle vere e proprie novità targando Garmin.