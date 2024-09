La nuova Xiaomi 14T Series promette di trasformare il modo di scattare foto, specialmente in ambienti notturni. La collaborazione con Leica e la piattaforma AI FusionLM potenziano la gamma dinamica e la nitidezza delle immagini. Xiaomi sostiene che, grazie al sistema tripla fotocamera, anche gli scatti più difficili risulteranno vibranti e dettagliati. Lo Xiaomi 14T Pro, con il suo sistema Leica Summilux e il sensore Light Fusion 900, cattura fino al 32% di luce in più rispetto alla precedente generazione. Gli utenti potranno godere di un’esperienza cinematografica grazie alle modalità MasterCinema e Director, che permettono riprese video in 4K con un’estrema attenzione ai dettagli.

È un device costruito per chi cerca una qualità di ripresa professionale e chi vuole avere tutto ciò a portata di mano nella propria tasca. Con cinque lunghezze focali, da 15mm a 120mm, lo Xiaomi ha una grandiosa flessibilità. Inoltre, le modalità MasterCinema e Director permettono riprese video in 4K HDR a 30 fps, perfette per creare contenuti di livello professionale. Anche lo Xiaomi 14T, con il sensore Sony IMX906, promette di dare al cliente foto di alta qualità anche quando c’è poca luce. Le capacità AI, integrate anche per il fotoritocco e l’organizzazione dei contenuti, inoltre, consentiranno una gestione del device per le attività quotidiane ancora più completa. La società è convinta che la serie 14T non è solo una rivoluzione nella fotografia, ma anche nella produttività personale. Grazie a strumenti come AI Interpreter e AI Notes che migliorano l’efficienza nelle attività di tutti i giorni la serie supererà ogni concorrente?

Eleganza e funzionalità Xiaomi MIX Flip in un device compatto

In contemporanea con la serie 14T, Xiaomi introduce il MIX Flip. Parliamo di un nuovo pieghevole che combina design raffinato e funzionalità estremamente avanzate ed elaborate. Dotato di un imaging Leica e alimentato dal nuovo Xiaomi HyperOS, il MIX Flip regala un’esperienza diversa dagli altri dispositivi del brand creati sino ad ora. Qui si parla di qualcosa di nuovo sia per la fotografia che per le operazioni quotidiane. Xiaomi afferma che questo dispositivo pieghevole dona prestazioni paragonabili a quelle di uno smartphone tradizionale. L’azienda però ha anche dato molta attenzione alla resistenza e all’ergonomia.

Il MIX Flip viene lanciato con un sistema a doppio schermo, ottimizzato per sfruttare le potenzialità del software. La ricarica rapida e la lunga durata della batteria permettono poi di usare lo smartphone senza mai preoccuparsi dell’autonomia. Xiaomi punta su un formato compatto, ideale per chi cerca la massima portabilità senza rinunciare a funzioni professionali. Con il lancio di questi nuovi modelli, Xiaomi non solo punta a migliorare l’esperienza fotografica, ma vuole anche ridefinire il futuro dei dispositivi pieghevoli. La società offre così soluzioni tecnologiche avanzate con un occhio al design elegante e alla versatilità.