Xiaomi MIX Flip arriva in Europa: le conferme ufficiali

Xiaomi si prepara a lanciare il suo nuovo pieghevole MIX Flip a livello internazionale, mentre il MIX Fold 4 rimarrà un’esclusiva per il mercato cinese. Secondo le ultime indiscrezioni prevenienti da un leaker affidabile, il MIX Fold 4, dall’ipotetico prezzo stimato di circa 1.500€, non sarà di grosso impatto a livello globale e non porterà sul piatto grande competitività. Invece, il MIX Flip, con un prezzo previsto tra 1.100 e 1.200€, sembra avere maggiori probabilità di competere con i rivali come il Samsung Galaxy Z Flip6 e il Moto RAZR.

Le conferme ufficiali indicano che il MIX Flip arriverà presto in Europa, oltre che in alcune regioni dell’Asia meridionale e sudorientale. La Xiaomi cerca di rendere più allettante il suo device mantenendo il prezzo del MIX Flip leggermente inferiore a quello del Galaxy Z Flip6, nonostante ci siano alcune mancanze come la porta USB 2.0 o il fatto che non ci sia la ricarica wireless.

Il nuovo pieghevole Xiaomi potrebbe arrivare in Italia

Ci sono buone probabilità che il MIX Flip Xiaomi arrivi anche in Italia. Anche se non garantito al 100%, l’importazione da paesi vicini come Germania e Francia sarà semplice e priva di dazi. Le specifiche del dispositivo includono uno schermo esterno AMOLED da 4,01″ che saprà dare a chi li compra già immagini pazzesche da chiuso. Il display interno flessibile è invece da 6,86″ ed è allo stesso modo pazzesco. Entrambi poi hanno una luminosità di picco di 3.000 nit. Il MIX Flip Xiaomi sarà alimentato dal potente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, con una configurazione di memoria che prevede grandissimo spazio a disposizione grazie ai 12 GB di RAM ed ai 512 GB di archiviazione interna.

Il design del MIX Flip sarà raffinato ed incredibilmente sottile anche quando piegato. Ha materiali di alta qualità come la fibra composita Xiaomi 2.0 e una cerniera in fibra di carbonio iper resistente. Le fotocamere saranno del brand Leica, con una principale lente potentissima da 50 MP, una telefoto sempre da 50 MP e un’ultra-grandangolare da ben 32 MP, capace così di dare scatti spettacolari ed estremamente dettagliati. La batteria, invece, è da 4.780 mAh e sarà capace di supportare una ricarica velocissima da 67 W. I dirigenti di Xiaomi hanno anche confermato che il MIX Flip sarà inizialmente disponibile in cinque mercati dell’Europa occidentale e centrale, inclusa la Bulgaria. Il prezzo potrebbe essere leggermente più alto del previsto, intorno ai 1.300€, ma l’attesa per il lancio è già palpabile nell’aria.