Samsung: nel 2025 potrebbe arrivare il suo primo smartphone tri-fold

Il 2025 si sta rivelando fin da subito importante per Samsung, soprattutto in proiezione del prossimo 22 gennaio. L’azienda in quella data presenterà finalmente i suoi Galaxy S25 ma le novità per questo 2025 potrebbero non essere finite. Stando a quanto riportato infatti l’azienda potrebbe compiere un nuovo passo nel mondo degli smartphone pieghevoli, lanciando ufficialmente il suo primo tri-fold. Per chi non sapesse cosa significa, si tratta di uno smartphone pieghevole che invece di ripiegarsi in due parti, si ripiegherà in tre, avendo dunque una doppia piegatura.

Un design completamente rinnovato: ecco a cosa pensa Samsung

Il nuovo smartphone Samsung adotterà un design con piegatura interna doppia (G-Type), un meccanismo che protegge il display richiudendolo completamente verso l’interno. Questo approccio si distingue dal recente Mate XT di Huawei, che invece presenta una configurazione a doppia piega con esposizione esterna del display, rendendolo più vulnerabile a graffi e danni.

Specifiche del display e meccanismo di piegatura

Lo smartphone dovrebbe integrare un pannello pieghevole sviluppato da Samsung Display. Secondo le indiscrezioni, le dimensioni del display varieranno in base al livello di apertura:

10,5 pollici con un lato aperto;

con un lato aperto; 12,4 pollici completamente aperto.

La presenza di due cerniere richiederà un sistema di piegatura sofisticato, con componenti forniti da aziende come KH Vatech, FineMec e Huanli. Questi elementi renderanno il dispositivo più resistente, ma potrebbero influenzarne il peso complessivo.

Fotocamera: niente tecnologia UDC

A differenza della serie Galaxy Z Fold, questo nuovo modello non dovrebbe integrare la fotocamera sotto il display (UDC). Questa tecnologia, pur eliminando i fori visibili nello schermo, è stata criticata per la qualità d’immagine ridotta e per la risoluzione inferiore nelle aree in cui si trova la fotocamera. Samsung potrebbe aver scelto di escluderla in attesa di perfezionamenti futuri.

Produzione limitata e prezzo elevato

Le prime informazioni indicano che Samsung prevede una produzione ridotta per questo dispositivo, con meno di 300.000 unità inizialmente disponibili.

Di conseguenza, il prezzo sarà probabilmente molto alto, posizionando il dispositivo nella fascia ultra-premium. Per confronto, il Mate XT di Huawei è stato lanciato a circa 2.600 euro, suggerendo un prezzo simile per il nuovo dispositivo Samsung.