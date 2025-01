Truffa gravissima nel 2025: così gli utenti hanno perso tutti i loro risparmi

Quando le truffe arrivano agli utenti, sono spesso pronte a fargli del male, non importa in quale senso. Ciò che è accaduto in queste ore avrebbe dell’incredibile in quanto diversi utenti hanno riferito di una truffa che sarebbe arrivata facendogli credere di avere una riserva di Bitcoin.

L’allarme è scattato quando persone che non avevano nulla a che fare con le criptovalute hanno segnalato la cosa. In molti che invece avevano esperienze di questo genere, ci sono cascati senza neanche accorgersene. L’obiettivo dei truffatori è quello di rubare i dati personali ma anche soldi facendo collegare i conti bancari su un sito poco attendibile. In basso ci sono tutte le informazioni che servono per evitare di cascare in questo tranello. Abbiamo deciso infatti di includere anche il messaggio, chiaramente senza i link pericolosi, per offrire un esempio al pubblico.

Truffa agli utenti con un testo davvero difficile da interpretare: ecco i dettagli e il testo

Questo in basso è un messaggio che fa credere chiaramente agli utenti di aver immagazzinato una somma di Bitcoin nel tempo. Qualcuno che ha realmente trafficato con le criptovalute, potrebbe ritrovarsi a credere di aver dimenticato uno dei suoi account, cascandoci in pochi secondi. Ecco dunque il testo completo che può servire agli utenti per capire di cosa si tratta:

“MINING IN CLOUD

Bentornato, user-id81214293!

Sono passati 364 giorni da quando ti sei registrato sulla nostra piattaforma per il mining automatico di Bitcoin in cloud. I tuoi dispositivi sono stati collegati alla piattaforma tramite il tuo indirizzo email.

Sei rimasto inattivo, ma la criptovaluta è stata comunque raccolta automaticamente dal tuo dispositivo.

Durante la tua assenza, hai guadagnato 1.3426 BTC (pari a $890707.77 USD) attraverso il cloud mining.

Saldo attuale: 1.3426 BTC ($890707.77)

Continua

Se il link non dovesse funzionare, copia manualmente l’indirizzo sottostante e incollalo nella barra degli indirizzi del tuo browser:“