Le anticipazioni sulla serie Galaxy S25 continuano a suscitare interesse tra gli appassionati di tecnologia. Questa volta, le informazioni provengono dal produttore di accessori Dbrand. Il quale ha rivelato in anteprima il design dei dispositivi pubblicando immagini delle sue pellicole protettive. Le novità riguardano soprattutto il Galaxy S25 Ultra. Quest’ ultimo sembra abbandonare le linee squadrate per bordi più arrotondati. Avvicinandosi così allo stile degli altri modelli della serie. Per quanto riguarda i GalaxyS25 eS25 Plus, invece, le modifiche estetiche sono meno evidenti. Ma si parla di dimensioni leggermente più compatte.

Samsung Galaxy S25: la colorazione blu divide il pubblico

Una novità comune a tutta la serie è l’introduzione di anelli neri intorno alle fotocamere. Questi sostituiscono la finitura argentata dei modelli precedenti. Tale scelta si ispira al design del Galaxy Z Fold 6, confermando un passo avanti nello stile che sembra ormai definito. Dal punto di vista tecnico, si attende l’integrazione del processore Snapdragon 8 Elite in tutti i mercati. In modo da garantire sempre prestazioni elevate e uniformi. In più, l’arrivo della nuova interfaccia One UI 7 promette importanti miglioramenti nell’esperienza d’uso complessiva.

Oltre al design e alle specifiche tecniche, a catturare l’attenzione è una nuova colorazione blu, svelata da un leak di Ice Universe. Sembra però che le immagini abbiano generato non poche perplessità. In quanto la tonalità è così chiara da sembrare quasi grigia. Questa scelta di colore richiama quella adottata da Apple con l’iPhone 15. Potrebbe quindi rappresentare una nuova tendenza nel mercato, ma non tutti sembrano apprezzarla.

Ad ogni modo, malgrado i numerosi dubbi, l’attesa per il lancio della serie Galaxy S25 resta alta. Samsung presenterà ufficialmente i nuovi dispositivi il 22 gennaio. Mentre i preordini partiranno dal 24 e la disponibilità nei negozi dal 24 febbraio. Nel frattempo, Dbrand ha già aperto i preordini per i suoi accessori, dimostrando la crescente attenzione verso i nuovi smartphone.