Era stato anticipato qualche tempo fa in rete ma ora è ufficiale. A partire dalla giornata di ieri 9 gennaio 2025, infatti, l’operatore telefonico virtuale CoopVoce ha fatto ritornare a disposizione degli utenti una delle sue offerte di rete mobile più a basso costo. Ci stiamo riferendo in particolare alla promo denominata CoopVoce Evo 20 e quest’ultima sarà ora disponibile all’attivazione sia dai nuovi clienti dell’operatore sia da chi è già cliente dell’operatore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

CoopVoce Evo 20, ritorna ufficialmente l’offerta low cost di CoopVoce

A partire dalla giornata di ieri 9 gennaio 2025 è tornata a disposizione degli utenti una delle offerte low cost dell’operatore telefonico virtuale CoopVoce. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata CoopVoce Evo 20. Si tratta di una delle offerte più convenienti proposte dall’operatore e ora rimarrà a disposizione degli utenti per circa un mese.

L’offerta sarà infatti disponibile fino al prossimo 5 febbraio 2025, anche se non è da escludere che l’operatore possa prorogarne ulteriormente la disponibilità. Gli utenti potranno attivare l’offerta sia online sul sito ufficiale dell’operatore sia recandosi presso uno dei negozi fisici aderenti dell’operatore.

Come già detto, questa è una delle offerte più a basso costo e dunque più convenienti dell’operatore. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Il bundle messo a disposizione degli utenti includerà poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 1000 sms da inviare verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 4,90 euro al mese. L’operatore sta inoltre offrendo gratuitamente sia il costo di attivazione sia il costo per la scheda sim. Ricordiamo però che l’offerta in questione sarà attivabile dai nuovi clienti ma solo da chi richiederà la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici rivali.