Lanciato ufficialmente all’inizio del mese, il Huawei Mate XT Ultimate si è rapidamente distinto nel mondo degli smartphone 2024. Questo modello innovativo è il primo in assoluto a presentare un design “tri-fold”. Ovvero, in grado di piegarsi su tre segmenti, offrendo così una versatilità mai vista prima. Il dispositivo è dotato di un display OLED LTPO flessibile che può essere utilizzato in tre diverse configurazioni. Una da 6,4 pollici, una da 7,9” e la più ampia da 10,2”. Tale caratteristica lo rende un prodotto estremamente versatile sia per l’uso quotidiano che per il lavoro.

Huawei Mate XT Ultimate: un vero gioiello tecnologico

Oltre al suo innovativo design, il MateXT Ultimate si compone di un potente comparto hardware. Vanta infatti 16GB di RAM e opzioni di archiviazione che vanno da 256GB fino a 1TB. Per quanto riguarda le fotocamere, il sistema posteriore include un sensore principale da 50 megapixel. Oltre che un ultra grandangolare da 12MP e un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5,5x. Nonostante le dimensioni generose (298 grammi di peso), il dispositivo integra una batteria da 5.600mAh. Garantendo una lunga autonomia anche grazie al supporto della ricarica rapida da 66W via cavo e 50W wireless. Al momento, però, il Huawei MateXTUltimate è disponibile solo sul mercato cinese, con una distribuzione globale prevista per il 2025.

La vera sorpresa arriva dall’azienda Caviar. Nota particolarmente per le sue personalizzazioni di lusso. A cui si devono due versioni esclusive del Mate XTUltimate. La collezione si chiama Rich Colors ed è composta dai modelli Black Dragon e GoldDragon. La prima è rivestita in pelle di coccodrillo nera con dettagli placcati in oro. Mentre la seconda è completamente ricoperta di oro 24 carati, con una trama speciale che impreziosisce ulteriormente il dispositivo.

Entrambe le varianti sono disponibili in edizione limitata, con soli 88 esemplari per ciascun modello. I prezzi partono da 12.770 dollari per la BlackDragon e da 14.500$ per la Gold.