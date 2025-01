Incredibile e novità grande: Apple ha appena annunciato una versione speciale dei suoi auricolari true wireless AirPods 4 lanciati lo scorso settembre. Questi AirPods 4 speciali sono pensati per celebrare l’anno del serpente ed inizierà a partire dal 29 gennaio, e si distinguono da quelli tradizionali perché sulla custodia di ricarica compare il disegno stilizzato di un serpente.

Ecco ciò che sappiamo

Come ampiamente prevedibile, la commercializzazione di questa variante degli auricolari sarà limitata solo a pochi mercati. Al momento quelli indicati da Cupertino sono quattro: Cina, Singapore, Hong Kong e Taiwan. Non è escluso che nei prossimi giorni la disponibilità degli AirPods 4 dedicati all’anno del serpente possa essere estesa anche ad altri stati, ma escludiamo che possano uscire dall’Asia.

C’è da specificare, inoltre, che i nuovi AirPods 4 sono disponibili in due versioni: quella più avanzata si distingue da quella base per la presenza dell’ANC, caratteristica fino a qualche tempo fa esclusiva degli AirPods Pro che consente un isolamento più efficace dai rumori, permettendo comunque di mantenere un contatto con l’ambiente circostante grazie alla modalità Trasparenza. Entrambi i modelli, grazie all’introduzione del nuovo chip H2, offrono una qualità del suono superiore rispetto alle precedenti generazioni di AirPods 2, e abilitano l’Audio Spaziale per un’esperienza uditiva più immersiva ed avvolgente.

Questi AirPods sono destinati al mercato di Cina, Hong Kong, Taiwan e Singapore e hanno lo stesso prezzo degli AirPods 4 “normali”. La differenza sta nella speciale incisione sulla custodia USB-C. Gli AirPods 4, rilasciati all’inizio dell’anno, sono i primi auricolari Apple con cancellazione attiva del rumore senza gommini in silicone. Offrono audio adattivo, modalità trasparenza, supporto per l’audio spaziale e altre funzionalità avanzate.

Gli ordini per questa edizione speciale sono già aperti, con le consegne che inizieranno l’8 gennaio 2025. Apple limita l’acquisto a due unità per cliente. Creare edizioni speciali per il Capodanno Lunare è una tradizione per Cupertino, che in passato ha personalizzato soprattutto gli AirPods Pro per celebrare l’Anno del drago, del bue, della tigre e del coniglio.

In aggiunta, poi, Apple ha avviato una promozione per il Capodanno in Cina, offrendo sconti sugli iPhone 16, oltre a riduzioni di prezzo su AirPods, Mac, iPad e accessori. Inoltre, dal 4 gennaio al 14 febbraio, si terranno sessioni di Today at Apple a tema Anno del Serpente. Insomma, una grande novità.