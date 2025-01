Xiaomi ha confermato la data tanto attesa per il lancio internazionale dei nuovi smartphone della linea Redmi. Stiamo parlando rispettivamente del RedmiNote 14, il Note14Pro e il Note14Pro+. L’evento, fissato per venerdì 10 gennaio, rappresenterà un momento molto importante per l’introduzione sul mercato mondiale di una linea di cellulari già apprezzata in Cina. In cui, appunto, è stata lanciata lo scorso settembre. Se le specifiche tecniche sono ormai note, il grande interrogativo resta il prezzo di vendita per l’Europa. Alcune indiscrezioni di dicembre hanno suggerito una fascia di costo. Ma pare che il pubblico dovrà attendere ancora qualche giorno per scoprire i dettagli ufficiali.

Redmi Note 14: specifiche e differenze tra i modelli

L’ azienda però non si concentrerà esclusivamente sugli smartphone. Infatti Xiaomi sfrutterà l’occasione per svelare anche nuovi dispositivi indossabili. Tra cui gli auricolari Redmi Buds 6 Pro e lo smartwatch RedmiWatch 5. Tale evento conferma così la strategia del marchio cinese, che punta a rafforzare la propria base tecnologica offrendo soluzioni per ogni esigenza e fascia di prezzo.

La serie Redmi Note 14 si distingue per la sua versatilità e il rapporto qualità-prezzo. Il modello base si presenta con un display OLED da 6,67 pollici, una luminosità di 2.100nit e tecnologia HDR10+. Il cellulare è alimentato dal processore Dimensity 7025-Ultra ed abbinato a una batteria da 5.110mAh con ricarica rapida da 45W. Questo modello si rivolge a chi cerca un dispositivo affidabile senza rinunciare a un design moderno e prestazioni stabili.

Il Redmi Note 14 Pro, invece, introduce componenti più avanzati. Monta infatti un processore Dimensity 7300-Ultra e un display con luminosità di 3.000nit. Ma anche un supporto Dolby Vision e una maggiore frequenza di aggiornamento per esperienze d’ uso più fluide. Le fotocamere posteriori includono un sensore principale Sony da 50MP con stabilizzazione ottica. Assolutamente ideale per scatti dettagliati anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Infine, il Note 14 Pro+ rappresenta il cavallo di battaglia di tutta la serie. Esso presenta il chip Snapdragon 7s Gen 3 e una batteria da 6.200mAh con ricarica rapida a 90W. Un modello che garantisce quindi autonomia e prestazioni senza compromessi. In più la configurazione fotografica include un sensore principale da 50MP e uno zoom ottico 2,5x. Opzioni pensate per chi desidera il massimo anche in mobilità.