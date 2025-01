Il nuovo anno ha portato nuove indiscrezioni sul debutto di Xiaomi 15 Ultra. In alcuni leak precedenti, il possibile debutto era indicato a gennaio 2025 ma i vertici dell’azienda hanno smentito questa possibilità in maniera ferma.

Tuttavia, sono emerse alcune nuove informazioni rilasciate dal leaker Experience More sul possibile periodo di lancio. Secondo questa fonte, il prossimo device top di gamma seguirà lo stesso programma adottato per la precedente generazione.

Sulla base di questo possiamo immaginare che Xiaomi 15 Ultra sarà presentato a febbraio per il mercato cinese. Di solito, il produttore lascia passare alcuni mesi tra il debutto in madrepatria e quello sui mercati internazionali ma potrebbe non essere questo il caso.

Il lancio di Xiaomi 15 Ultra si avvicina, il debutto avverrà a febbraio in Cina e in occasione del MWC 2025 per la versione internazionale

Infatti, i primi giorni di marzo è prevista una delle più grandi fiere dedicate al settore tecnologico. Si tratta del Mobile World Congress 2025 che si svolgerà a Barcellona dal 3 al 6 marzo. Questo potrebbe essere lo scenario perfetto per mostrare al mondo il nuovo Xiaomi 15 Ultra e le potenzialità del top di gamma del produttore cinese.

Questo significa che il lancio cinese e quello internazionale saranno divisi da pochissimi giorni, confermando il debutto quasi contemporaneo in tutto il mondo. A supportare questa teoria ci ha pensato anche il noto leaker Digital Chat Station. L’informatore ha svelato che Xiaomi 15 Ultra ha ottenuto tutte le certificazioni necessarie per la commercializzazione in Cina.

Non ci sono quindi limiti o restrizioni al lancio che, anche da questo leaker, viene indicato a febbraio. Inoltre, dalle certificazioni emerge che il flagship supporterà le chiamate satellitari e la messaggistica satellitare.

Dal punto di vista hardware, ci aspettiamo la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite e un display OLED da 2K con refresh rate a 120Hz. La batteria da 6.000mAh supporterà la ricarica rapida a 90W con cavo e a 50W in modalità wireless. Il comparto fotografico sarà composto da quattro ottiche con un sensore principale da 50 megapixel, un teleobiettivo periscopico, un sensore ultra wide e un ulteriore teleobiettivo.