1Mobile ha lanciato Start XPlus Reward. Un’offerta rivolta ai nuovi clienti e a chi trasferisce il proprio numero da un altro operatore. Valida fino al 31 gennaio 2025, la promozione combina tariffe competitive e vantaggi extra. Con soli 4,99€ al mese, essa include 20GB di traffico internet, minuti illimitati verso numeri nazionali e 30 SMS. Dal terzo rinnovo consecutivo, il prezzo mensile si riduce ulteriormente a 4,49€, e il cliente riceve un bonus aggiuntivo di 10GB.

1Mobile: condizioni trasparenti per un servizio affidabile

L’attivazione dell’offerta richiede un costo iniziale. Si parla di 10€ per le nuove SIM e solo 5€ per chi porta il proprio numero da un altro operatore. Il traffico dati è valido sia in Italia che nei Paesi dell’Unione Europea, nel rispetto delle normative europee. I GB non utilizzati durante il mese però non si sommano a quelli del mese successivo. In caso di superamento del limite di traffico, è possibile continuare a navigare al costo di 0,50 centesimi ogni 100MB. L’offerta si gestisce facilmente tramite l’app di 1Mobile o l’area personale sul sito ufficiale.

La Start XPlus Reward di 1Mobile è pensata per un uso corretto e personale. L’operatore specifica che il traffico illimitato deve essere utilizzato in modo lecito, come previsto dai termini contrattuali. Per chi non completa la portabilità entro 30 giorni dall’attivazione della SIM, i 5€ di attivazione inizialmente scontati verranno addebitati. In più, per chi cambia operatore nei primi sei mesi, eventuali bonus ricevuti saranno trattenuti dal credito residuo.

L’offerta è compatibile con altre opzioni Extra, ma non supporta dispositivi con sistema operativo Blackberry OS. 1Mobile garantisce poi assistenza completa tramite i propri canali ufficiali, sia online sia nei punti vendita. Quella che vi abbiamo appena descritto è solo una delle numerose offerte di telefonia mobile che l’ operatore mette a disposizione dei suoi utenti. Se siete interessati ad altre soluzioni vantaggiose vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore.