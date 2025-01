Dune: Awakening si è mostrato in tutto il suo splendore in occasione del Consumer Electronics Show (CES). Il team Funcom che si occupa dello sviluppo ha annunciato una novità che farà felici tutti i giocatori.

Il titolo open world multiplayer supporterà la nuova tecnologia DLSS 4 di NVIDIA. Si tratta di uno dei primissimi titoli a sfruttare il Multi Frame Generation messo a punto dall’azienda per rendere il mondo di gioco assolutamente immersivo. Si tratta di una soluzione innovativa che consente al sistema di generare fino a tre frame aggiuntivi per ogni frame generato in maniera tradizionale.

In questo modo gli FPS possono aumentare a livelli mai raggiunti prima e migliorare la reattività in game. Infatti, l’obiettivo di Funcom e NVIDIA è quello di trasmettere ai giocatori le stesse sensazioni vissute durante la visione della pellicola di Denis Villeneuve. Il mondo desertico di Arrakis deve essere desolato e affascinante e Dune: Awakening vuole rispettare questa visione.

Dune: Awakening sfrutterà la tecnologia DLSS 4 di NVIDIA e supporterà la nuova generazione di Chroma e Haptics di Razer

La tecnologia del titolo sfrutterà anche la prossima generazione di Chroma e Haptics di Razer. In questo modo, sarà possibile ottenere una immersività senza pari grazie agli accessori Razer. L’illuminazione sincronizzata donerà nuova luce alla postazione di gioco estendendo i fondali oltre lo schermo. Il feedback aptico collegato ad ogni azione compiuta donerà particolare rilievo, facendoci sentire all’interno del titolo.

Gli sviluppatori di Dune: Awakening hanno integrato queste feature in quanto Arrakis è un mondo in continuo cambiamento e la consapevolezza situazionale è fondamentale per la sopravvivenza. Sfruttando una qualità grafica superiore e gli accessori Razer Chroma e Haptics sarà possibile migliorare le performance in game e sopravvivere alle sabbie.

Il titolo permetterà ai giocatori di impersonare un eroe schierato con Casa Harkonnen o Casa Atreides. Il debutto è atteso su PC nei primi mesi del 2025 mentre la versione pensata per PlayStation 5 e Xbox Series X|S sarà annunciato in seguito.