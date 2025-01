In occasione del CES 2025, NVIDIA ha mostrato al mondo la nuova tecnologia DLSS 4. La suite ingloba varie tecnologie di rendering neurale ed è basata sui Tensor Core presenti sulle GPU GeForce RTX di nuova generazione.

Grazie a questa soluzione, NVIDIA è in grado di aumentare il frame rate in maniera considerevole, arrivando a generare fino a tre nuovi frame per ogni frame originale. In questo modo, è possibile aumentare gli FPS e rendere più fluido e nitido ogni titolo.

Il risultato finale è paragonabile al rendering ottenuto a risoluzione nativa ma con una ottimizzazione importante delle risorse a disposizione. La tecnologia DLSS 4 e la Multi Frame Generation è supportata dalla GPU GeForce RTX 50 Series appena presentate.

Il vantaggio del DLSS Multi Frame Generation è quello di integrarsi perfettamente con l’intera suite di tecnologie DLSS. In questo modo, sarà possibile arrivare a moltiplicare fino a 8 volte il frame rate. Ne consegue che sulla GeForce RTX 5090 sarà possibile giocare in 4K a 240 FPS con il pieno supporto del ray-tracing senza alcun rallentamento.

Il passaggio a DLSS 4 rappresenta anche il più grande aggiornamento ai modelli di Intelligenza Artificiale dal lancio del DLSS 2.0 avvenuto nel 2020. NVDIA ha confermato che DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution e DLAA saranno alimentati in tempo reale dalla stessa IA che supporta ChatGPT, Flux e Gemini. Si tratta della prima volta che tale applicazione avviene nel settore grafico e del gaming.

Inoltre, le GeForce RTX 50 Series supporteranno ben 75 giochi e app per sfruttare appieno il Frame Generation. Sia le GPU di nuova generazione che le GeForce RTX 40 Series riceveranno costanti update per migliorare le performance e ridurre l’uso di VRAM.

Stando ai dati condivisi da NVIDIA, il nuovo modello di generazione dei frame tramite l’IA è il 40% più veloce e usa 30% in meno di VRAM. Ne consegue che le risorse possono essere gestite in maniera migliore senza saturare la banda.