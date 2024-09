L’azienda ha appena presentato il proprio controller wireless di livello altissimo che rappresenterà da solo la fascia Elite di Microsoft stessa, si tratta di un prodotto davvero caro ma che include al proprio interno delle specifiche tecniche davvero raffinate che lo rendono un prodotto preferibile anche a quelli originali di Microsoft, basti pensare che sono inclusi i sensori magnetici a effetto hall per gli stick analogici e switch da mouse per i trigger sul dorso.

Specifiche da capogiro

L’elemento certamente di spicco sono i gli stick a sensore magnetico, questi ultimi infatti prevengono il cosiddetto stick drift, quel fenomeno legato all’usura degli stick che nel tempo porta a effetti indesiderati decisamente fastidiosi, il più famoso fra tutti è quello legato ad un movimento del vostro personaggio anche quando lo stick è immobile al centro del proprio campo di movimento, i sensori magnetici non hanno questo problema e offrono un livello di precisione davvero impressionante, uniti a questi ultimi poi all’interno della confezione troviamo due set di cap per gli stick analogici, conforme diverse per aumentare la precisione alla velocità, ai quali si abbinano anche quattro palette posteriori con gli stessi switch che troviamo nei mouse, l’app ufficiale di Razer ci permette poi di configurare tutti i tasti che sono interamente mappabili e sei sono anche programmabili, il tutto ovviamente è incorniciato da un’impugnatura ergonomica, il pad poi sfrutta la tecnologia proprietaria Razer Hyperspeed Wireless, la quale consente una precisione molto maggiore rispetto alla classica 2,4 GHz.

Come vi avevamo anticipato, il prezzo è decisamente importante, si parla di 229 € sul sito ufficiale con le consegne che dovrebbero iniziare tra il cinque e il 9 settembre, al momento il pad non è disponibile presso altri rivenditori ma non c’è da pensare che non lo diventerà in futuro, Non rimane dunque che attendere per testare con mano il prodotto.