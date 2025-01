Il produttore tech OnePlus ha da poco annunciato i suoi nuovi smartphone di punta, ovvero i nuovi OnePlus 13 e OnePlus 13R. A quanto pare, però, l’azienda ha intenzione di annunciare un altro dispositivo della stessa serie, ma dalle dimensioni più compatte. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo OnePlus 13 Mini. A rivelarlo è stata una voce piuttosto attendibile del settore, ovvero il noto leaker Digital Chat Station. Vediamo qui di seguito i dettagli.

OnePlus potrebbe annunciare a breve il nuovo OnePlus 13 Mini

A quanto pare il produttore tech OnePlus sta per annunciare in veste ufficiale sul mercato un nuovo smartphone dalle dimensioni compatte. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo OnePlus 13 Mini. A rivelare la sua esistenza sarebbe stato il noto leaker Digital Chat Station tramite un post sulle proprie pagine social. Si tratta di un leaker piuttosto attendibile nel settore mobile, quindi è molto probabile che sia vero.

Secondo quanto rivelato dal leaker, il nuovo smartphone compatto di OnePlus sarà in realtà una versione re-branded di un altro smartphone del cugino Oppo. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo Find X8 Mini. Per il momento, ovviamente, non sappiamo se sarà davvero così però il leaker in questione difficilmente sbaglia previsioni. Staremo a vedere ma, se sarà così, ci possiamo aspettare più o meno la stessa scheda tecnica. A cambiare dovrebbe essere infatti principalmente soltanto il design. L’azienda OnePlus, infatti, contraddistingue sempre i suoi prodotti, come anche il cugino Oppo.

Dal punto di vista tecnico, possiamo aspettarci la presenza di un ampio display con tecnologia OLED di tipo LTPO. La diagonale dovrebbe essere pari a 6.31 pollici con una risoluzione pari a 1.5K. Per quanto riguarda le prestazioni, sotto al cofano dovrebbe esserci uno dei potenti processori dell’azienda Qualcomm, ovvero il potente soc Snapdragon 8 Elite, con a supporto diversi tagli di memoria.