Lenovo ha scelto il palcoscenico offerto dal CES 2025 per presentare le novità di questo anno. L’azienda ha voluto puntare sull’Intelligenza Artificiale integrata in una nuova linea rivoluzionaria di prodotti ma non solo.

Il brand ha mostrato al pubblico di Las Vegas tante soluzioni per il mondo del gaming, per il settore business e per i creativi. Tutti questi settori abbiano esigenze diverse e Lenovo vuole accontentare tutti i propri utenti grazie alla propria visione denominata Smarter AI for All.

Si tratta di una nuova funzionalità basata sull’Intelligenza Artificiale che viene integrata nei PC e si affianca a Copilot+. Il punto focale della nuova esperienza d’uso è Lenovo AI Now, un potente assistente AI che è integrato nei dispositivi. Basato sul modello Llama 3 di Meta, l’assistente permette agli utenti di sintetizzare i documenti o organizzare il flusso di lavoro per migliorare la produttività.

Lenovo presenta al CES 2025 una serie di soluzioni per gaming, business e creatività, basate sull’Intelligenza Artificiale

ThinkBook Plus Gen 6 Rollable

Passando alle novità hardware presentata da Lenovo, spicca certamente il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable. Il dispositivo si configura come un PC Copilot+ ma con una particolarità unica. Il display arrotolabile permette al laptop di passare da 14 pollici a 16,7 pollici espandendosi verticalmente. Le prestazioni sono garantite dalla presenza dei processori Intel Core Ultra che assicurano performance di altissimo livello.

Yoga Slim 9i

Il nuovo Yoga Slim 9i, invece, si contraddistingue per essere il primo laptop al mondo ad integrare la tecnologia CUD (camera-underdisplay). La fotocamera frontale trova spazio sotto il display riducendo lo spazio inutilizzato sulla scocca. Infatti, il device può vantare una rapporto schermo-corpo del 98% pur integrando un display OLED 4K PureSight Pro.

Legion Go S

Infine, una delle novità pensate per i gamer è il Legion Go S disponibile sia nella versione Windows che in quella SteamOS. Il dispositivo da gioco portatile offre i processori AMD per un’esperienza gaming completa in mobilità con la possibilità di riprendere direttamente la partita senza interruzioni tra PC e device portatile.