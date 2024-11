Il colosso Meta ha annunciato i risultati finanziari per quanto riguarda il terzo trimestre del 2024, dichiarando un incremento del fatturato di 40,6 miliardi rispetto al trimestre corrispondente dello scorso anno che equivale a +19,7%, Zuckerberg Ha anche dichiarato un’accelerata per lo sviluppo della nuova versione dell’intelligenza artificiale di meta, Llama 4, in arrivo grazie ad un’accelerata dei lavori in corso legata all’incredibile uso che tantissimi utenti fanno dell’intelligenza artificiale all’interno delle piattaforme disponibili come Instagram, Facebook e WhatsApp.

Entusiasmo a lungo termine

Zuckerberg si è detto entusiasta dell’utenza che sfrutta l’intelligenza artificiale, la quale ha toccato quota 500 milioni, poi si è anche soffermato sugli occhiali smart che conosciamo bene, i Ray-Ban Meta, quest’ultimo ha parlato delle novità in arrivo per quanto riguarda questa tipologia di dispositivo indossabile parlando di come sarà in grado di offrire funzionalità esclusive come la traduzione delle conversazioni in tempo reale, la possibilità di ottenere informazioni istantaneamente sugli oggetti che stiamo inquadrando, offrendoci dunque un’anteprima sull’integrazione dell’IA in questa categoria di prodotti.

Tornando invece ai dati finanziari, una nota dolente all’interno del bilancio dell’azienda è legata al ramo basato sulla realtà virtuale e aumentata, il cui fatturato è cresciuto a 240 milioni di dollari, ma le perdite sono passate dai 3,7 miliardi dello scorso anno ai 4,4 miliardi di dollari del 2024, perdite economiche legate ai forti investimenti che dimostrano come secondo l’azienda di Zuckerberg, il futuro di questa tecnologia sicuramente sarà importante e dunque l’azienda continua a crederci, cercando di trovare un punto d’incontro tra investimenti economici ingenti e una stabilità finanziaria in grado di garantire una crescita costante.

Tutto ciò non fa altro che da dimostrazione di come l’azienda stia puntando fortemente su queste tecnologie, cercando di bilanciare, ma allo stesso tempo di mettersi come fare un guida all’interno di quello che viene ritenuto il futuro, in modo da garantirsi una posizione dominante nei mercati prossimi.