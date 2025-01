Lenovo al CES: rivoluziona il lavoro e il gioco con device dotati di IA

Lenovo ha lanciato differenti device progettati per ridefinire l’uso della tecnologia in azienda, a casa e nel gaming. Con soluzioni abilitanti e design eleganti, i nuovi modelli sfruttano intelligenza artificiale e componenti di ultima generazione per trasformare il modo in cui lavoriamo, creiamo e giochiamo. I laptop ThinkPad X9 Aura Edition, con display OLED premium e processori Intel Core Ultra, integrano l’AI per ottimizzare il flusso di lavoro. Sono perfetti per i professionisti ibridi. Anche il rivoluzionario ThinkBook Plus Gen 6 Rollable, con display arrotolabile da 14″ a 16,7″, consente un multitasking senza precedenti. Per chi lavora in ufficio, i desktop ThinkCentre M90a Pro Gen 6 e ThinkCentre neo 50q QC, alimentato da Snapdragon, offrono prestazioni straordinarie. La linea include anche il compatto ThinkCentre neo Ultra Gen 2, dotato di porte Thunderbolt 4.

Gaming, display ed altri device targati Lenovo

Nel gaming, Lenovo Legion propone soluzioni innovative. Il Legion Go S, il prototipo Legion Go e il potente Legion Tab ridefiniscono il gioco portatile con SteamOS, Snapdragon e ray tracing. I laptop Legion Pro 7i, Legion 5i e Legion Pro 5 uniscono potenza e raffreddamento avanzato per prestazioni competitive. Non mancano poi i desktop Legion Tower 7i, Tower 5i e Tower 5, progettati per eSport e appassionati. Per i creativi, la linea Yoga introduce dispositivi con AI all’avanguardia. Il Yoga Slim 9i, con il suo display OLED 4K quasi senza bordi, è un vero capolavoro di design e innovazione. Anche il Yoga Book 9i e il Yoga Slim 7i Aura Edition offrono strumenti di creatività avanzata, ideali per progettare il futuro. I convertibili Yoga 7i 2-in-1 e il versatile Yoga 9i Aura Edition completano l’offerta per i creatori.

Lenovo amplia inoltre il settore consumer. L’IdeaPad Pro 5i, con grafica NVIDIA RTX e processori Intel Core Ultra, soddisfa i carichi di lavoro intensivi. I desktop IdeaCentre Mini x e IdeaCentre Tower offrono prestazioni espandibili in formati compatti, mentre il Yoga Tab Plus e l’Idea Tab Pro migliorano la produttività con strumenti AI e display ad alta risoluzione. Non è finita. Lenovo arricchisce il suo ecosistema con monitor ThinkVision P Series, la tastiera Bluetooth autocaricante e webcam 4K avanzate. Accessori come Origami X9 Sleeves, Legion Glasses 2 e Legion H410 Headset dimostrano poi l’impegno per un’esperienza completa e sostenibile. Lenovo conferma la sua leadership combinando intelligenza artificiale, innovazione e design per soddisfare le esigenze di professionisti, creativi e gamer. Il futuro è qui, ed è firmato Lenovo.