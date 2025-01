A quanto pare il produttore tech Samsung è già al lavoro sulla realizzazione di un nuovo smartphone appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo riferendo in particolare al prossimo device noto al momento con il nome di Samsung Galaxy F16 5G. Quest’ultimo è stato da poco avvistato in rete sul noto portale di benchmark Geekbench. Grazie a questi primi benchmark, possiamo quindi dare un sguardo a quelle che dovrebbero essere le sue presunte specifiche tecniche.

Samsung Galaxy F16 5G, il nuovo device passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime uno dei prossimi smartphone a marchio Samsung è stato avvistato sul noto portale di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Samsung Galaxy F16 5G. Quest’ultimo sarà uno dei prossimi medi di gamma dell’azienda e ora possiamo conoscere qualche sua presunta specifica tecnica.

In particolare, secondo i benchmark appena emersi, il nuovo device di casa Samsung sarà alimentato da uno degli ultimi processori dell’azienda MediaTek. Si tratterebbe nello specifico del soc MediaTek Dimensity 6300, con tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di memoria RAM. Non è comunque da escludere che l’azienda possa mettere a disposizione altri tagli di memoria.

Oltre a questo, i benchmark hanno rivelato la presenza a bordo del sistema operativo Android 15. L’interfaccia utente sarà personalizzata da Samsung e dovrebbe essere la versione One UI 6.x. I benchmark pubblicati su Geekbench hanno poi rivelato infine i punteggi totalizzati dallo smartphone. Quest’ultimo ha raggiunto 678 punti in single core e 1902 punti in multi core.

Insomma, abbiamo già qualche dettaglio interessante su questo nuovo Samsung Galaxy F16 5G. Ricordiamo che quest’ultimo, secondo i rumors, potrebbe essere una versione re-branded di Samsung Galaxy A16 5G. Se sarà così, possiamo aspettarci il resto delle specifiche tecniche pressoché simili tra i due, se non uguali. Staremo a vedere più in là.