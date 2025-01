Kena Mobile: 4 EURO per la promo migliore del 2025, scade domani

I gestori virtuali hanno un asso nella manica per ogni occasione ed ora che è cominciato il 2025 c’è molto di cui approfittare. Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta che potrebbe attirare l’attenzione di molti utenti in cerca di un piano conveniente e ricco di contenuti. Si chiama Smart 100 e sarà disponibile fino a domani mattina. La proposta si distingue per il suo prezzo competitivo e per l’accesso esclusivo riservato a chi proviene da Iliad o da altri gestori virtuali.

Cosa offre Smart 100 di Kena Mobile

Il pacchetto comprende:

Minuti illimitati per chiamare numeri fissi e mobili nazionali;

per chiamare numeri fissi e mobili nazionali; 200 SMS da inviare verso tutti i numeri;

da inviare verso tutti i numeri; 100 GB di traffico dati in 4G ogni mese.

Il prezzo da pagare per questa promo equivale a soli 4,99€. Non finisce qui però, in quanto, oltre al costo molto basso, c’è anche un mese gratuito con la consegna della SIM senza costi aggiuntivi. Questo aspetto rende Smart 100 ancora più interessante per chi vuole cambiare operatore senza complicazioni.

L’offerta è riservata agli utenti che decidono di effettuare la portabilità del numero da Iliad o da operatori virtuali. Questa strategia di Kena punta a intercettare un pubblico abituato a tariffe competitive, offrendo però un pacchetto che combina quantità e qualità a un prezzo davvero imbattibile.

Attivazione semplice e veloce

L’attivazione è gestibile online o presso i negozi autorizzati, e grazie alla consegna gratuita della SIM si può completare tutto il processo comodamente da casa. In caso di dubbi, il servizio clienti di Kena Mobile è disponibile per fornire supporto e risolvere eventuali problematiche.

Con minuti illimitati, una buona quantità di SMS e 100 GB di traffico dati, Kena Mobile si rivolge a chi utilizza intensamente il telefono senza voler spendere troppo. Il costo contenuto, l’inclusione del primo mese gratis e la consegna gratuita della SIM rendono Smart 100 una scelta ideale per chi desidera un’offerta completa a un prezzo accessibile.