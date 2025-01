Se state cercando una nuova promozione da attivare con l’arrivo delle festività natalizie o del nuovo anno, un provider telefonico sicuramente di interesse può essere che Kena mobile, quest’ultimo infatti, da tantissimi anni ormai offre promozioni di vario genere ai propri clienti molto apprezzate grazie alle loro caratteristiche decisamente competitive.

Il provider in questione spesso infatti lancia promozioni ad hoc per i vari momenti dell’anno e ovviamente ha fatto lo stesso anche per il periodo natalizio, lanciando una promozione che fa del prezzo il proprio punto di forza e che allo stesso tempo consente di godere di un’esperienza d’uso tutto incluso.

Kena e la promo natalizia

La nuova promozione arrivata tra le fila di Kena mobile garantisce chi decide di attivarla 100 GB di traffico dati connettività 4G con 200 SMS e minuti illimitati verso tutti a soli 4,99 € al mese, non è finita qui, se decidete di attivarla godrete ovviamente di tutti i vantaggi legati al provider in questione tra i quali spicca il primo rinnovo completamente gratuito a costo zero, di conseguenza il secondo mese della vostra promozione sarà completamente gratis.

Come se non bastasse il costo di attivazione della promozione e della Sim è completamente gratuito, di conseguenza tutto ciò che pagherete una volta completata la procedura di attivazione sarà il costo della prima mensilità e nulla di più, dunque se siete interessati non perdete tempo dal momento che la promozione in questione resterà attiva ancora soltanto per la giornata di oggi dopodiché verrà rimossa dal sito ufficiale dell’operatore telefonico, allo stato attuale si tratta di una delle promozioni tutto incluso con il prezzo più basso presente sul mercato, ovviamente se siete super esigenti dal punto di vista del quantitativo di dati Internet, questa promozione potrebbe non essere la più adatta da attivare e dovreste spostarvi su qualcosa di più oneroso.