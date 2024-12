Samsung ha presentato ufficialmente la famiglia Galaxy Tab S10, composta da S10+ e S10 Ultra, lo scorso settembre. A distanza di alcuni mesi, sembra che la serie sia pronta ad accogliere un nuovo esponente.

Si tratta della Galaxy Tab S10 FE e il suo debutto potrebbe essere molto vicino. Il tablet di Samsung è stato avvistato presso il sito ufficiale del produttore negli Stati Uniti. Questo passaggio starebbe ad indicare che il lancio è ormai questione di poche settimane.

Il Galaxy Tab S10 FE si configura come un modello in linea con il design e le caratteristiche dei due fratelli maggiori ma con un prezzo più abbordabile. Infatti, la linea FE nasce proprio per avvicinare gli utenti all’ecosistema del produttore coreano al fine di mostrarne le potenzialità.

Samsung crede fortemente nel settore tablet tanto da offrire un’ampia scelta ai propri utenti con la famiglia Galaxy Tab S10

Nonostante l’hardware meno spinto, il tablet offrirà tutte le caratteristiche software che da sempre contraddistinguono Samsung. Purtroppo, non sono disponibili dettagli ufficiali sulla scheda tecnica ma c’è un dettaglio molto interessante.

Possiamo immaginare che Samsung utilizzerà il chipset Exynos 1580, lo stesso che dello smartphone Galaxy A56. Si tratterebbe di una evoluzione diretta respetto al Galaxy Tab S9 in termini di prestazioni ed efficienza. Ci aspettiamo novità anche per il comparto fotografico che includerà una fotocamera principale da 12MP invece di quella da 8MP utilizzata sul modello precedente.

Inoltre, la comparsa sul sito ufficiale ha svelato una promozione che sarà attiva negli Stati Uniti. Con l’acquisto del tablet, gli utenti riceveranno un accesso gratuito al servizio Goodnotes per un anno. Si tratta di un’app pensata per gli studenti in quanto permette di prendere appunti sui device Android in maniera semplice ed immediata. La promo sarà estesa a tutti i dispositivi della linea Galaxy Tab S10 acquistati entro il 31 luglio 2025.