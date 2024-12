Microsoft ha cominciato a testare le traduzioni in tempo reale sui laptop che rientrano nella categoria Copilot Plus PC con chip Intel e AMD: la funzionalità è in distribuzione da qualche ora per gli Insider di Windows 11 iscritti al canale Dev. Per ora, però, funziona solo verso l’inglese: l’audio “in entrata” può provenire da oltre 44 lingue diverse, e da qualsiasi sorgente, in particolare da un’app, un video su YouTube, una videoconferenza o altro.

Ecco ciò che sappiamo

I Copilot Plus PC sono sostanzialmente dei laptop dotati di un coprocessore AI o NPU in grado di soddisfare determinati requisiti di potenza, ovvero 40 TOPs. I primi ad arrivare sul mercato con queste capacità sono stati i laptop basati su chip Qualcomm Snapdragon X Plus e X Elite, ma nei mesi successivi sono arrivate anche Intel e AMD, rispettivamente con i Core Ultra 200V e i Ryzen AI 300.

Microsoft, però, è stata finora piuttosto cauta nel rilascio delle funzioni AI su queste piattaforme hardware, al punto che si ipotizza che ci sia qualche accordo di esclusiva temporanea con Qualcomm. La società aveva comunque confermato che le piattaforma di Intel e AMD si sarebbero messe in pari nel corso dei mesi a venire.

In ogni caso, la build è la 26120.2705 (KB5050636), e non include molte altre novità. Sempre riguardo ai sottotitoli/traduzioni in tempo reale, vale la pena segnalare che sui laptop basati su chip Snapdragon X Elite/Plus arriva il supporto preliminare alla lingua cinese. Per il resto Microsoft segnala solo una lista piuttosto nutrita di problemi noti, ma che è prevedibile visto che siamo in un canale di test piuttosto avanzato e intrinsecamente instabile.