Samsung sta ultimando lo sviluppo della One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia proprietaria del brand coreano. Gli analisti sono concordi nell’indicare questo nuovo update come un cambiamento radicale nell’ecosistema dell’azienda.

Un assaggio delle potenzialità di One UI 7 arriva dalla beta disponibile per i Galaxy S24 ma siamo certi che c’è ancora molto da scoprire. Stando alle recenti informazioni fornite dalla stessa Samsung, la nuova interfaccia utente sarà fortemente caratterizzata dall’Intelligenza Artificiale.

Sfruttando le potenzialità di Galaxy IA, sarà possibile offrire dei device sempre più smart, in grado di aiutare concretamente gli utenti nelle loro faccende quotidiane. Questo permetterà di avere maggiore tempo libero da dedicare alle proprie passioni.

Samsung punta su Galaxy AI e sulla massima privacy offerta da Knox Vault come elementi chiave della nuova One UI 7

Inoltre, grazie a One UI 7, sarà possibile personalizzare i propri device e renderli delle vere e propri estensioni di sè. L’azienda vuole offrire la massima tranquillità e personalizzazione ai propri utenti ma senza dimenticare che viviamo in un mondo sempre connesso.

La sicurezza e la privacy sono degli elementi centrati nella presenza online e, per questo motivo, ha creato il Personal Data Engine. Attraverso questo sistema di protezione della privacy, Samsung mira a garantire la sicurezza dei dati personali. Le informazioni sensibili sono custodite con una chiave crittografica gestita da Knox Vault.

Tra le novità di One UI 7 c’è anche l’introduzione della Now Bar. Le applicazioni più utilizzate o più coerenti con l’utilizzo da parte degli utenti saranno mostrate all’interno della schermata di blocco. Lo smartphone, quindi, sarà personalizzabile per rispettare esattamente le esigenze degli utenti.

Che si tratti di app legate alla produttività o allo svago, il device fornirà un supporto concreto in ogni fase della giornata. La funzionalità Now Bar diventerà il centro dei nuovi device Galaxy. Inoltre, grazie all’IA, si evolverà per adattarsi ad ogni cambiamento e fornire sempre le informazioni prima che l’utente le possa richiedere.