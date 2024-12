Le indiscrezioni sulla famiglia Galaxy S25 si susseguono ormai da mesi e ogni nuovo rumor permette di scoprire un nuovo dettaglio a riguardo. Le ultime indiscrezioni emerse sembrano confermare l’intenzione di Samsung di rendere la nuova serie di flagship estremamente versatile.

Infatti, stando a quanto emerso in rete grazie a Abhishek Yadav, Samsung è pronta ad aumentare il quantitativo di RAM presente a bordo di ciascun modello. L’azienda non utilizzerà più gli 8GB come quantitativo minimo ma passerà a 12GB.

Questa voce è trapelata qualche settimana fa in relazioni alle versioni Plus e Ultra ma, questa volta, sembra riguardare il modello base di Galaxy S25. Se ciò dovesse essere confermato, tutte le varianti del flagship partiranno da un quantitativo base di 12GB di RAM.

Samsung sembra decisa ad aumentare il quantitativo di memoria RAM anche sulla versione base del Galaxy S25

Gli utenti saranno contenti di questo cambiamento che permetterà di avere uno smartphone certamente più reattivo e prestazionale. La maggior RAM a disposizione, insieme al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite permetteranno di avere tra le mani il Galaxy S più prestazionale di sempre.

Ricordiamo che questo cambiamento non è stato comunicato in via ufficiale e non conosciamo le motivazioni che hanno portato Samsung a prendere tale decisione. Tuttavia, possiamo immaginare che si tratti di una necessità legata alle prestazioni del sistema.

Infatti, la One UI 7 sarà incentrata sull’Intelligenza Artificiale e, pertanto, richiederà un hardware di livello. Aumentare il quantitativo di memoria RAM consentirà a Samsung di aumentare le prestazioni dell’interfaccia proprietaria e, di conseguenza, la fluidità del sistema.

Speriamo solo che l’aumento della memoria RAM non vada ad influire troppo sul prezzo di vendita e che questo possa risultare invariato rispetto allo scorso anno. Non resta che attendere il 22 gennaio del prossimo anno, data in cui è previsto il lancio della nuova famiglia di flagship coreana.