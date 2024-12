Lo scorso settembre, Samsung ha svelato ufficialmente i nuovi Galaxy Tab S10. La famiglia di tablet di fascia alta è composta attualmente da due modelli, il Plus e l’Ultra ma la serie potrebbe presto arrivare ad includere anche un terzo dispositivo.

Le ultime indiscrezioni emerse indicano che Samsung si sta preparando a lanciare il Galaxy Tab S10 FE. Il tablet ha recentemente ottenuto la certificazione BIS in India che sancisce il lancio imminente. In particolare, l’ente ha certificato la presenza di una doppia batteria con i moduli caratterizzati rispettivamente dai numeri di modello EB-BX526ABE e EB-BX526ABY.

Purtroppo, dal report emerso non emergono ulteriori dettagli in merito alla capacità delle singole batterie o al supporto per la ricarica rapida. Questi valori saranno svelati con ulteriori indiscrezioni che speriamo possano emergere nel corso dei prossimi giorni.

Il Galaxy Tab S10 FE sarà il terzo modello di tablet della famiglia creata da Samsung e arriverà nel corso del 2025

Considerando che il Galaxy Tab S10 FE apparterrà alla cosiddetta linea “Fan Edition” ci aspettiamo alcune soluzioni dedicate molto interessanti. Questo dispositivo, come da tradizione del produttore coreano, si configura come una versione più economica dei tablet già presentati ma ugualmente funzionale.

Il terzo modello della serie condividerà il design e parte della scheda tecnica ma con alcuni compromessi al fine di mantenere più basso il prezzo. Ci aspettiamo un processore meno prestazionale rispetto al MediaTek Dimensity 9300 Plus utilizzato sugli altri due modelli, così come un display meno definito.

In questo modo, gli utenti potranno sfruttare tutte le potenzialità dell’ecosistema Samsung. In particolare, ci riferiamo a One UI 7 che debutterà sui tablet nel corso del prossimo anno. Gli analisti si aspettano che il Galaxy Tab S10 FE potrebbe arrivare entro la metà del prossimo anno. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.