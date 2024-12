Chery iCar V23: stile retrò e tecnologia EV per tutti

Il nuovo Chery iCar V23 combina un look squadrato e retrò con caratteristiche tecniche di ultima generazione. La griglia fumé e i fari rotondi richiamano i fuoristrada classici, mentre il portapacchi e il vano posteriore esterno aggiungono praticità. Dimensioni imponenti ma non troppo con una lunghezza di 4.220 mm ed un passo di 2.735 mm. Il SUV riesce così ad offrire spazio sufficiente pur rimanendo compatto. Le sue dimensioni lo rendono infatti ideale per la città. Al contempo i 43° di angolo di attacco e i 210 mm di altezza da terra assicurano buone prestazioni anche su percorsi off-road, non troppo aggressivi. Gli interni sono minimal, con una combinazione bianco/nero. C’è poi un grande touchscreen centrale da 15,4 pollici. Questo sistema è alimentato dal potente chip Qualcomm Snapdragon 8155. Esso garantisce un’esperienza tecnologica di alto livello, con supporto per Apple CarPlay. I sedili posteriori ribaltabili creano un piano di carico da 744 litri molto comodo. Un vano sotto il bagagliaio aggiunge poi ulteriori 90 litri di spazio. La porta posteriore laterale con uno zaino integrato unisce stile e praticità, rendendo l’auto perfetta per chi vuole viaggiare con stile e grandissima comodità.

Tre versioni del SUV Chery per ogni esigenza

Il Chery iCar V23 è disponibile in tre configurazioni, ognuna con caratteristiche specifiche. La Youth Edition AWD offre un motore da 100 kW e un’autonomia di 301 km. La versione RWD, con batteria da 59,93 kWh, estende l’autonomia a 401 km. La top di gamma, la AWD, abbina un secondo motore da 55 kW al posteriore, raggiungendo una potenza totale di 211 CV e un’autonomia di 501 km.

Tutte le versioni supportano la ricarica rapida, passando dal 30% all’80% in 30 minuti. La funzione di scarica esterna da 3,3 kW consente di alimentare dispositivi elettrici, ideale per il campeggio o emergenze. Sul fronte della sicurezza, il modello integra tecnologie avanzate come il mantenimento della corsia, il parcheggio automatico e un sistema di navigazione assistita ad alta velocità. Il Chery iCar V23 è un SUV che riesce a combinare stile, tecnologia e prestazioni. Una soluzione perfetta per chi cerca un veicolo pratico, accessibile e all’avanguardia.