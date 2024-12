Il nuovo OnePlus Ace 5 sarà presentato ufficialmente in Cina il prossimo 26 dicembre e, in attesa del lancio ufficiale, possiamo conoscere meglio questo dispositivo. Infatti, l’azienda ha aggiornato la pagina web dedicata al device, svelando alcune delle caratteristiche principali.

Questo dispositivo, che a livello internazionale dovrebbe arrivare come OnePlus 13R, si configura come un interessante top di gamma con alcune soluzioni davvero interessanti. In particolare, ci riferiamo alle scelte di design fatte da OnePlus per dare carattere sul dispositivo.

Saranno presenti due varianti, una con scocca posteriore realizzata in ceramica e una con il retro in vetro. La prima avrà una colorazione ciano, mentre l’altra versione arriverà nelle colorazioni titanio e nero. Grazie a questa varietà, sarà possibile offrire agli utenti esattamente quello che desiderano in termini di stile.

Ma OnePlus Ace 5 offrirà anche prestazioni molto interessanti. Il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 sarà il cuore del device e garantirà elevate performance in tutte le situazioni di utilizzo. Gli analisti si aspettano anche l’arrivo di una versione Pro del device caratterizzata dal SoC Snapdragon 8 Elite.

Stando alle immagini ufficiali condivise online, lo smartphone sarà caratterizzato da un display piatto di tipo AMOLED con una diagonale da 6.78 pollici. Il refresh rate avrà un alto valore e raggiungerà i 120Hz, garantendo una qualità visiva eccezionale.

Il comparto fotografico non è ancora stato svelato ufficialmente, ma nella parte posteriore troveranno spazio tre ottiche. Si vocifera che il sensore principale sarà da 50MP e sarà affiancato da un obiettivo ultra-wide da 8MP e una lente macro da 2MP. Purtroppo non ci sono dettagli sulla fotocamera frontale ma non resta che attendere pochi giorni per scoprirlo.

Considerando tutte queste caratteristiche, ci aspettiamo che OnePlus Ace 5 possa risultare un device interessante per un’ampia fetta del mercato.