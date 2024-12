Il lancio della famiglia Galaxy S25 è atteso per gennaio 2025. Questa indiscrezione circola ormai da parecchio tempo anche se Samsung non ha rilasciato informazioni ufficiali in merito. Per fortuna, ci ha pensato il noto Evan Blass a svelare nuovi dettagli.

Il post pubblicato su X (ex Twitter) è stato immediatamente rimosso ma è stato possibile vederlo per alcuni minuti prima che sparisse. Il leaker ha condiviso un’immagine teaser di Samsung che invita i propri utenti all’evento Galaxy Unpacked previsto per il 22 gennaio 2025.

Considerando che le immagini e il post non è più raggiungibile, possiamo immaginare che si tratti di informazioni ufficiali che Samsung vuole tenere nascoste. In attesa di una conferma da parte del gigante coreano, siamo certi che i protagonisti di questo keynote saranno certamente i Galaxy S25, S25 Plus e S25 Ultra.

Evan Blass ha condiviso e poi rimosso un post in cui viene svelata la data del prossimo Galaxy Unpacked, l’evento di lancio della famiglia Galaxy S25

I tre flagship coreani sono stati oggetti di una ulteriore fuga di notizie da parte dello stesso leaker. In un post pubblicato successivamente, Evan Blass ha svelato anche le colorazioni ufficiali dei tre device. I Galaxy S25 e S25 Plus arriveranno nelle tonalità:

Blue Black;

Coral Red;

Icy Blue;

Mint;

Navy;

Pink Gold;

Silver Shadow.

Per quanto riguarda il Galaxy S25 Ultra, invece, le colorazioni saranno:

Titanium Black;

Titanium Grey;

Titanium Jade Green;

Titanium Jet Black;

Titanium Pink Gold;

Titanium Silver Blue;

Titanium White Silver.

Inoltre, le anticipazioni indicano che Samsung potrebbe presentare anche un quarto dispositivo che, attualmente, è avvolto dal mistero. Non è chiaro se si tratti del Galaxy S25 FE o di un dispositivo completamente diverso e separato dal settore smartphone.

Purtroppo, per scoprire tutte le novità che Samsung ha in programma per noi dobbiamo attendere un mesetto.