Oramai è praticamente certo: i nuovi tablet della line-up Galaxy Tab S10 di Samsung sono in arrivo. La conferma arriva dalla compagnia stessa. Scopriamo maggiori dettagli nell’articolo completo.

Samsung Galaxy Tab S10: cosa aspettarci?

Torniamo indietro nel tempo: pochissime settimane fa Samsung ha svelato i potentissimi Galaxy Tab S10 Plus e S10 Ultra, due tablet di punta, ricchi di features smart, con design alla moda e accattivanti. Adesso apprendiamo che il famigerato modello base della gamma potrebbe arrivare entrando a far parte della Series FE (fan edition) nei mesi a venire. Secondo le indiscrezioni, questo dispositivo occuperà la fascia media del mercato e il suo arrivo è praticamente confermo e imminente anche se su quest’ultimo punto ci sono pareri contrastanti. Sicuramente andrà a sostituire l’attuale S9 FE.

La gamma “Galaxy Tab S10 FE Series” di Samsung è stata svelata da una divisione della compagnia che, a quanto pare, ha rivelato anche alcuni dettagli interessanti. Il tutto è stato avvistato da una promo riservata ai clienti che di recente hanno comprato un nuovo tablet dell’azienda. Sebbene si parli di debutto certo, l’ufficialità nel senso stretto del termine non è mai arrivata. Il lancio è molto probabile, dunque, ma non certo. Le ipotesi sono molteplici al momento e possiamo solo ipotizzare come sarà la scheda tecnica del suddetto terminale. Si parla di un pannello da 10 pollici per la variante vanilla e uno da 12 per la versione Plus. Avranno un chipset di fascia media, e qualche insider suggerisce la presenza di un SoC MediaTek; qualcuno invece, ipotizza che troveremo l’Exynos 1580 proprietario, un processore già visto nel midraneg Galaxy A56. Il terminale sarà coadiuvato da 8 GB di RAM o 12 GB, oltre che da 128 e 256 GB, non espandibili. Ci saranno due varianti, una con modem 5G e una con reti wireless.

Quando arriveranno i terminali? Si parla del primo trimestre del prossimo anno, magari in concomitanza con i nuovi Galaxy S25.