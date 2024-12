Mancano ormai soltanto pochi giorni al debutto ufficiale sul mercato del nuovo smartphone di punta del produttore tech Oppo. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo A5 Pro, il cui debutto è previsto per il 24 dicembre 2024. Nonostante manchino quindi pochissimi giorni alla sua presentazione, continuano ad emergere in rete nuovi rumors e indiscrezioni. In particolare, il nuovo device è stato avvistato in rete in alcune immagini teaser. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A5 Pro, emergono in rete gli ultimi teaser prima del debutto ufficiale

Nel corso delle ultime ore sono emersi nuovi rumors e indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di fascia media del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo A5 Pro e sappiamo che sarà annunciato in veste ufficiale sul mercato il 24 dicembre 2024.

Lo smartphone in questione è stato però ora avvistato nuovamente in rete in alcune immagini teaser. Grazie a queste immagini, possiamo dare uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le sue colorazioni ufficiali. Secondo quanto è emerso, le colorazioni in questione saranno almeno tre e si chiameranno Quartz White, Rock Black e Sandstone Purple. Oltre alle immagini, l’azienda ha anche pubblicato un video teaser ufficiale.

Stando a questo video, il nuovo Oppo A5 Pro potrà contare su una costruzione ed una resistenza davvero impeccabili. Sembra infatti che lo smartphone potrà vantare la presenza della certificazione IP68 che garantirà la resistenza all’acqua ma non solo, dato che lo smartphone potrebbe essere resistente anche agli urti. Staremo a vedere se sarà così. Ricordiamo che, secondo i rumors delle scorse settimane, questo device potrà contare sulla presenza di un grande display con una diagonale da 6.7 pollici. Sul retro, invece, lo smartphone disporrà di un sensore fotografico principale Il da 50 MP. Quest’ultimo dovrebbe essere accompagnato da un ulteriore sensore fotografico da 2 MP.