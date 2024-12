Samsung ha avviato il rilascio di una nuova versione per la beta di One UI 7 per i Galaxy S24. Il sistema operativo proprietario del produttore coreano si aggiorna con l’integrazione di alcune migliorie per la stabilità del sistema ed introducendo feature inedite.

La seconda beta del sistema è disponibile a partire dal 16 dicembre e, entro la fine dell’anno, potrebbe arrivare anche la terza versione. In questo modo, Samsung potrà testare sul campo le novità introdotte dalla One UI 7 prima del rilascio ufficiale per tutti i dispositivi.

Gli utenti che partecipano al programma di beta test stanno ricevendo sui propri Galaxy S24, S24 Plus e S24 Ultra la notifica di aggiornamento. Il pacchetto di update ha un peso di circa 1GB e porterà il sistema dei tre smartphone rispettivamente al numero di versione S928BXXU4ZXL5, S928BOXM4ZXL5 e S928BXXU4BXL5.

Samsung sta continuando ad ottimizzare il proprio sistema operativo One UI e in queste ore sta debuttando la seconda beta per i Galaxy S24

Ricordiamo che attualmente, il programma di beta testing è attivo solo in alcuni Paesi tra cui Stati Uniti, Inghilterra, Germania e Corea del Sud. Come confermato dal brand, il changelog è focalizzato principalmente sull’ottimizzazione del sistema al fine di migliorare l’usabilità.

Samsung si è concentrata nell’individuare e correggere i bug che affliggevano la prima versione. In questo modo, è stato possibile ottimizzare le prestazioni e migliorare la reattività dei Galaxy S24 nelle mani degli utenti.

Inoltre, i tecnici hanno lavorato sulla risoluzione dei problemi presenti nel pannello delle impostazioni rapide e hanno sistemato i bug presenti nell’app Messaggi e nel dealer telefonico. L’azienda ha rimosso il logo in evidenza “Secured by Knox” che appariva quando si apriva l’elenco delle app installate.

Novità anche per quanto riguarda Galaxy AI integrata nel sistema operativo. I servizi supportati da Intelligenza Artificiale racchiusi nella Now Bar ora possono contare su un design rinnovato per facilitare il loro utilizzo.