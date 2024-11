Samsung sta dotato la maggioranza dei suoi smartphone migliori con le funzionalità Galaxy AI. Quest’ultime si basano sui modelli di intelligenza artificiale sviluppati sia da Samsung che da Google Gemini. D’altra parte, Apple ha introdotto con iPhone e iOS 18 una serie di innovazioni legate all’intelligenza artificiale, con l’integrazione di Apple Intelligence. In tal caso, oltre ai modelli AI sviluppati da Cupertino, ci sono anche quelli di ChatGPT di OpenAI. Riguardo quest’ultima azienda potrebbero presto arrivare novità interessanti.

Galaxy AI: in arrivo un nuovo accordo

Secondo alcune indiscrezioni sembra che OpenAI non intenda fermarsi all’integrazione con i dispositivi Apple. L’idea dell’azienda potrebbe coinvolgere l’espansione della propria presenza anche nel mondo Android. Ciò attraverso un possibile accordo con Samsung. Secondo alcune fonti, infatti, OpenAI avrebbe avviato discussioni con l’azienda sudcoreana per esplorare la possibilità di integrare ChatGPT nelle future versioni di Galaxy AI.

Anche se tali trattative sono ancora in fase preliminare, l’ipotesi di una collaborazione tra le due aziende sta acquisendo attenzione. È importante sottolineare che un ipotetico accordo tra OpenAI e Samsung potrebbe rivelarsi più complicato rispetto a quello con Apple. Ciò a causa dei forti legami dell’azienda sudcoreana con Google.

Inoltre, OpenAI potrebbe rappresentare una minaccia per l’azienda di Mountain View. Nello specifico, considerando che con SearchGPT sta cercando di sfidare il dominio di Chrome come motore di ricerca. Oltre a competere direttamente con Google Gemini, che è il principale rivale di ChatGPT. Considerando tale situazione, Samsung potrebbe trovarsi in una posizione difficile. Infatti, accettare un’alleanza con OpenAI comporterebbe probabilmente il dover ridurre l’importanza di Bixby. Ciò potrebbe indebolire i rapporti già consolidati con Google, creando un conflitto di interessi tra le due aziende.

Dunque, anche se OpenAI sta cercando di espandere la propria influenza anche nel mondo Android, l’incertezza riguardo una partnership con Samsung potrebbe non essere facile come sperato. Sarà necessario attendere per scoprire se tale scenario sia effettivamente realizzabile.