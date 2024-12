La famiglia Galaxy S25 sarà presentata nel corso del 2025 e, allo stato attuale, sembra essere l’unica certezza. Le numerose indiscrezioni riguardanti i prossimi flagship si stanno susseguendo da tempo e stanno confondendo le idee agli appassionati.

In particolare, ci riferiamo ai continui leak riguardanti il possibile SoC adottato da Samsung sui propri flagship. Inizialmente, gli analisti erano convinti che l’azienda coreana avrebbe lanciato gli smartphone in due versioni distinte, una spinta dal chipset Qualcomm Snapdragon Elite 8 e una dal SoC proprietario Exynos 2500.

In seguito, è arrivata la notizia che lo sviluppo dell’Exynos 2500 era stato sospeso a causa di una resa non adatta alla produzione di massa. In queste ore, invece, è trapelata quella che sembra un chiaro test da parte di Samsung sulla bontà del SoC in questione a bordo di un Galaxy S25.

Samsung ha testato il Galaxy S25 sulla piattaforma Geekbench ma questa volta a bordo c’era nuovamente il SoC Exynos 2500

Uno dei prossimi flagship del brand coreano ha eseguito un test sulla piattaforma GeekBench. I punteggi registrati sono di 2.358 punti nel test single-core e 8.211 in quello multi-core. Si tratta di valori simili a quelli ottenuti nei mesi scorsi e questo lascia intendere che il SoC sia ancora in fase di test e ottimizzazione.

Tuttavia, il paragone con lo Snapdragon 8 Elite è impietoso se consideriamo che la soluzione Qualcomm ha fatto registrare rispettivamente oltre 3.100 e 10.200 punti nei due test. Al momento non sappiamo se i numeri rappresentano le reali potenzialità del SoC di Samsung o se il chipset è ancora in una configurazione da test.

Al momento possiamo solo fare congetture e ipotizzare quali potrebbero essere i piani di Samsung. Il chipmaker potrebbe star testando un nuovo lotto produttivo che potrebbe trovare una reale applicazione commerciale sui Galaxy S25. In alternativa, l’azienda potrebbe star svolgendo dei test sul sistema operativo e non sulle sue componenti hardware. In ogni caso, la reale scheda tecnica dei prossimi Galaxy S25 la scopriremo solo in fase di presentazione.