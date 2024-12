Google Street View fotografa uomo con cadavere in auto: risolto caso di omicidio

Un caso incredibile ha visto protagonista Google Street View, questa volta come prova chiave per risolvere un omicidio in Spagna. La vicenda ha avuto luogo nella provincia di Soria, a nord-est di Madrid, dove un’immagine catturata casualmente dall’auto di Google durante il suo passaggio ha incastrato due colpevoli intenti a occultare un cadavere.

La ricostruzione dei fatti grazie a Google Street View

Tutto è partito a fine 2023: improvvisamente un uomo di origini cubane interruppe ogni contatto con i parenti. Ad insospettire soprattutto uno dei familiari con cui il rapporto era stato bruscamente interrotto di punto in bianco, è stato un messaggio. Nel testo l’uomo scomparso riferiva di essere scappato via con una donna e che da lì si sarebbe sbarazzato del suo telefono. Dopo il messaggio, è scattata la denuncia alle forze dell’ordine.

Le indagini, avviate dalla Policia Nacional, hanno portato alla scoperta di prove sorprendenti. Tra queste, una foto di Google Street View che ritrae uno dei due colpevoli mentre nasconde il cadavere nel baule di un’auto. Il passaggio casuale della Street View Car nel momento dell’occultamento si è rivelato decisivo per confermare la responsabilità dell’omicidio.

Indagini e arresti: il caso è risolto

Grazie all’immagine catturata, la Polizia ha potuto avviare perquisizioni nelle abitazioni dei due sospettati e ispezionare i loro veicoli. Durante le verifiche sono stati rinvenuti elementi rilevanti che hanno ulteriormente rafforzato il quadro accusatorio. Gli investigatori hanno inoltre utilizzato un’applicazione di localizzazione che ha permesso di collegare uno dei veicoli sospetti al luogo del crimine.

La Policia Nacional ha dichiarato che la combinazione di prove fisiche e digitali è stata determinante per l’arresto. Del resto non è la prima volta che Google Street View torna utile nelle indagini delle autorità. Già nel 2022 infatti alcune immagini estratte dalla piattaforma portarono all’arresto del boss Gioacchino Gammino in Spagna. Questa è l’ennesima prova che tecnologia e giustizia vanno estremamente d’accordo, soprattutto con i tempi che corrono.