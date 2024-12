ChatGPT sbarca su WhatsApp: può essere contattato con messaggi e chiamate

Come capita di parlare quotidianamente con un amico, un collega o un familiare su WhatsApp, ora lo si potrà fare anche con ChatGPT. L’iniziativa “12 giorni di OpenAI” offre ora un numero dedicato per contattare proprio il chatbot più famoso al mondo.

Il numero da poter contattare con messaggio o chiamate è il seguente: 1-800-CHATGPT (1-800-242-8478).

ChatGPT sbarca su WhatsApp, come funziona

L’obiettivo dell’introduzione di questa novità è chiaro: si vuole portare l’AI a molte più persone. Tra le principali sfide c’è quella di arrivare anche nei contesti in cui l’accesso a Internet veloce può essere molto più limitato o in alcuni casi costoso. WhatsApp è la soluzione giusta per tutto questo. Addirittura negli USA il servizio è disponibile anche con chiamate tramite rete mobile, senza il bisogno di una connessione ad Internet.

Non è necessario possedere un account OpenAI per utilizzare il servizio. Basta aggiungere il numero ai propri contatti WhatsApp e avviare una conversazione. ChatGPT risponde esclusivamente ai messaggi ricevuti, senza avviare interazioni spontanee. È inoltre possibile accedere tramite un link diretto o scansionando un codice QR fornito da OpenAI.

Cosa si può fare con ChatGPT su WhatsApp

Le funzionalità disponibili su WhatsApp includono:

Brainstorming per idee o supporto nella scrittura creativa;

per idee o supporto nella scrittura creativa; Consigli su ricette, viaggi o curiosità;

su ricette, viaggi o curiosità; Dialoghi su argomenti generali, come notizie, cultura o hobby.

C’è da tenere conto però che non è possibile personalizzare risposte o generare immagini. Queste funzionalità avanzate infatti non sono disponibili in questa modalità, per cui per utilizzarle bisognerà ricorrere all’applicazione ufficiale o al sito di ChatGPT.

Per le chiamate vocali, OpenAI suggerisce di effettuare le conversazioni in ambienti silenziosi e, se possibile, di attivare funzioni di isolamento del rumore, come il “Voice Isolation” su iOS. Questo aiuta a evitare interpretazioni errate dei comandi causate dai rumori di fondo.

Limiti e condizioni d’uso

OpenAI ha impostato alcune restrizioni per l’utilizzo del servizio: