Il team di CD Projekt RED ha rivelato il nuovo trailer di The Witcher 4 in occasione dei “The Game Awards”. Il filmato ha permesso di ammirare Ciri in azione mentre sconfigge un temibile mostro ma, soprattutto, come la Principessa di Cintra debba fare i conti con le conseguenze delle proprie azioni.

Presi dall’euforia dell’annuncio e dalle splendide immagini mostrate nel trailer cinematografico, un dettaglio potrebbe esservi sfuggito. Un disclaimer posizionato nella parte bassa dello schermo sottolinea che il titolo è pre-renderizzato utilizzando il motore grafico Unreal Engine 5, lo stesso utilizzato per il gioco.

Tuttavia, è importante sottolineare lo strumento che ha permesso di ottenere questo risultato. Infatti, CD Projekt RED indica che il trailer è stato elaborato con una GPU NVIDIA GeForce RTX non ancora annunciata.

NVIDIA potrebbe presentare la nuova famiglia di GPU di fascia alta a breve ma CD Projekt RED le sta già usando per The Witcher 4

Possiamo immaginare che la GPU in questione potrebbe appartenere alla serie 50 che NVIDIA dovrebbe annunciare a breve. L’azienda americana non ha fornito ulteriori dettagli in merito alle proprie schede video ma ci aspettiamo che le GPU potrebbero trovare il proprio spazio in occasione del CES 2025 di Las Vegas.

La fiera dell’elettronica si terrà dal 7 all’11 gennaio 2025, quindi nei primissimi giorni del nuovo anno. Il CES 2025 potrebbe essere lo scenario perfetto per mostrare al mondo le nuove RTX 5090 e RTX 5080. NVIDIA punterebbe tutto sulle GPU di fascia alta evidenziando le possibilità offerte dalla nuova architettura hardware su macchine di ultima generazione.

Stando alle indiscrezioni emerse, la RTX 5090 potrebbe contare su 21.760 core e 600 W di TGP. Una configurazione del genere consentirebbe ai giocatori di settare i dettagli ai massimi livelli mentre si gioca ad una risoluzione 4K. Prendendo come affidabili queste voci, si capisce come mai l’attesa verso la serie 50 di NVIDIA sia così elevata.