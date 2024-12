ChatGPT introduce i Progetti: conversazioni e attività più organizzate

OpenAI ha appena lanciato una nuova funzione chiamata Progetti per ChatGPT, pensata per chi cerca un modo più pratico di organizzare le proprie attività e conversazioni. L’annuncio è arrivato durante una recente diretta streaming dell’azienda, che continua a proporre miglioramenti utili per gli utenti.

Ma cosa sono, di preciso, i Progetti? È un po’ come avere una scrivania digitale dove raggruppare tutto ciò che serve per un obiettivo specifico. File, conversazioni, istruzioni personalizzate: tutto finisce in uno spazio dedicato, facilmente accessibile e ben organizzato. Un grande aiuto per chi lavora su attività complesse o deve seguire più piani contemporaneamente.

OpenAI porta Progetti agli utenti ChatGPT

La funzione è già disponibile per chi ha un abbonamento ChatGPT Plus, Pro e Team. Chi utilizza invece i piani Enterprise ed Education dovrà attendere gennaio. I Progetti possono essere utilizzati su varie piattaforme: dal sito chatgpt.com alle app desktop per Windows e macOS, fino alle versioni mobili per iOS e Android.

Usarli è semplice: basta cliccare sull’icona “+” nella barra laterale sinistra per creare un nuovo progetto. Da lì, si possono aggiungere file, scrivere istruzioni o trascinare conversazioni già esistenti. ChatGPT utilizzerà le informazioni raccolte per rendere più coerenti e mirate le risposte nelle interazioni future.

Le possibilità di utilizzo sono tante: organizzare un evento, studiare per un esame, pianificare un progetto lavorativo o persino imparare qualcosa di nuovo. I Progetti aiutano a mantenere tutto sotto controllo, in un unico posto.

OpenAI non si ferma qui. Nel 2025 arriveranno altre novità, come il supporto per più formati di file, l’integrazione con servizi cloud popolari come Google Drive e Microsoft OneDrive, e la possibilità di scegliere modelli di AI diversi, incluso il modello o1.

Con i Progetti, ChatGPT diventa ancora più utile per chi vuole gestire al meglio il proprio lavoro o studio. Questa è l’ennesima novità introdotta da OpenAI in questo periodo, proprio come preannunciato settimane fa.