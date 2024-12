Fino ad ora, i vari operatori telefonici presenti sul territorio italiano hanno proposto svariate offerte e promozioni di rilievo per il periodo natalizio. Anche WindTre ha proposto diverse promozioni di rilievo. In questi ultimi giorni, in particolare, l’operatore ha reso disponibile anche una nuova promo ad un prezzo super scontato per i suoi già clienti. Ci stiamo riferendo alla promo denominata WindTre Promo 5G Per Te. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre Promo 5G Per Te, nuova promo per Natale ad un super prezzo

Per celebrare l’arrivo delle festività natalizie, l’operatore telefonico italiano WindTre ha deciso di proporre un’altra interessante promozione. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla promo denominata WindTre Promo 5G Per Te. Con quest’ultima gli utenti potranno ottenere l’abilitazione alla navigazione con le nuove reti di quinta generazione con la propria offerta già attiva sul proprio numero.

Questa volta, gli utenti potranno attivare la promo in questione ad un prezzo notevolmente scontato. Gli utenti dovranno infatti sostenere un costo pari a soli 0,99 euro al mese. La nuova promozione viene al momento proposta dall’operatore soltanto ad alcuni già clienti selezionati tramite una apposita campagna SMS. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, ecco l’sms inviato dall’operatore.

“Questo Natale rendi la tua navigazione speciale! Fino al 27/12 puoi aggiungere il 5G di WindTre alla tua offerta a soli 0,99E/mese invece di 1,99E. Rispondi YES0913, puoi disattivare in qualsiasi momento. Il 5G e’ disponibile su dispositivi compatibili e nelle aree coperte da rete 5G di WindTre.”

La promozione sarà rinnovata automaticamente ogni mese, a meno che gli utenti non decidano di disattivarla successivamente. Insomma, anche questa volta l’operatore telefonico WindTre ha fatto centro. Anche per queste festività natalizie, infatti, sia i nuovi clienti sia i già clienti potranno avere accesso a tante promozioni ed offerte di rilievo a dei prezzi davvero accessibili.