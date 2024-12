Il 4 dicembre 2023, Rockstar Games ha letteralmente fatto esplodere il web con il rilascio del primo trailer di GTA VI. Il primo filmato sul nuovo capitolo della saga di Grand Theft Auto era atteso dagli utenti e il video ha fatto registrare milioni di visualizzazioni in poche ore.

Da allora, Rockstar Games non ha diffuso altre notizie sul nuovo titolo. A distanza di un anno da quel giorno, tutto tace e non si conoscono ulteriori dettagli su quello che possiamo definire come il gioco più atteso di sempre.

Le indiscrezioni si sono susseguite incessanti e gli analisti provano ad indovinare se e quando ci sarà un nuovo trailer. L’unica certezza, al momento, è che non si ha nessuna certezza ma solo speranze di vedere qualcosa.

A distanza di un anno dal primo trailer di GTA VI nulla è cambiato e non si conoscono nuovi dettagli sull’atteso titolo di Rockstar Games

Stando agli ultimi post scambiati tra gli utenti di Reddit, alcune fonti non meglio verificate affermano che Rockstar Games potrebbe rilasciare qualche dichiarazione a breve. Tuttavia, le risposte a questi annunci stanno diventando sempre più rare e ironiche, a conferma della sovraesposizione di tali notizie.

I fan si sono lanciati nelle ipotesi più disparate cercando di trovare collegamenti e indizi in ogni post di Rockstar Games. Abbiamo parlato qualche settimana fa dell’analisi fatta sulla posizione della Luna in una immagine promozionale di GTA Online.

Teorie di questo tipo si susseguono quasi giornalmente ma, ormai, sono solo l’ennesimo tentativo di prevedere qualcosa che nessuno, al di fuori di Rockstar Games conosce. Tra le varie dichiarazioni ufficiali e non, è emerso un aspetto che potrebbe essere alla base di tutto.

Gli sviluppatori sono consapevoli dell’impatto che GTA VI avrà sul mondo videoludico e non vogliono sbagliare. Per questo, possiamo affermare che il titolo sarà pubblicato quando sarà effettivamente pronto, anche a costo di rinviare la data di uscita.

Se Rockstar Games non ha comunicato nulla, probabilmente non c’è molto da condividere con i fan. Resta la speranza che a distanza di un anno dal primo trailer possa arrivare qualche informazione aggiuntiva ma, al momento, possiamo solo aspettare.